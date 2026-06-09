Миллиарды Абрамовича могут пойти на украинскую ПВО: Зеленский рассказал детали

Роман Абрамович / © Associated Press

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсуждал с премьер-министром Великобритании Киром Стармером вопросы 2,4 млрд фунтов стерлингов от продажи российским олигархом Романом Абрамовичем футбольного клуба «Челси», которые можно направить на усиление украинской ПВО.

Об этом Зеленский сказал в интервью The Guardian.

В частности, Зеленский отметил, что обсуждал со Стармером долю 2,4 млрд фунтов стерлингов, полученных от продажи клуба, которые британское правительство намерено направить на гуманитарные нужды Украины.

Реклама

Зеленский выразил мнение, что передача Украине средств от продаж «Челси» могла бы помочь в финансировании систем ПВО для сбивания российских ракет, которые часто бьют по энергетической инфраструктуре Украины.

«Премьер-министр (Британия — ред.) сказал мне, что он прилагает все усилия, и я знаю, что наши дипломатические команды обсуждают это. Это сложный момент».

По словам Зеленского, эти средства могли бы помочь Украине приобрести дополнительные средства противоракетной обороны в США.

«Они очень дорогие, и, конечно, эти деньги могут помочь. Это справедливо между нами. Россия начала эту войну. Почему бы не использовать российские деньги?» — сказал Зеленский.

Реклама

Также он пошутил, что Абрамович не привез с собой деньги, когда они встретились в Киеве в прошлом месяце.

«Он не привез эти деньги. Я сказал: „Нам нужны ваши деньги“.

Зеленский подчеркнул важность дальнейших инвестиций союзников в собственную оборону и заявил о готовности Украины делиться с партнерами приобретенным во время войны технологическим и военным опытом.

Кроме того, президент сказал, что попросил Стармера и союзников о дополнительной помощи в «закрытии неба» от российских атак, а также о средствах для перевода украинских военных на профессиональные контракты вместо того, чтобы осуществлять принудительный призыв.

Реклама

После того, как Великобритания заверила Киев, что ее новая политика санкций в отношении России — позволяющая временный импорт российской нефти и авиационного топлива через третьи страны — не ослабляет ограничений, Зеленский сказал, что «обычно» хотел бы видеть большую согласованность позиций Великобритании и Европы по этому вопросу.

Вместе с тем он приветствовал санкции Великобритании против «теневого флота» России и отметил, что Украине нужны дополнительные санкции против Москвы «быстрее всего», чтобы сдержать правителя России Путина от эскалации военных атак с целью «бороться до конца» в войне против Украины.

Зеленский рассказал, что встречался с российским олигархом Романом Абрамовичем и сказал ему, что готов ко встрече с правителем РФ Владимиром Путиным в любом формате и что Украина не выведет войска из Донбасса.

По данным Financial Times, Зеленский в мае передавал сообщение с предложением встречи правителю РФ Владимиру Путину через российского олигарха Романа Абрамовича.

Реклама

Напомним, Зеленский впервые написал открытое письмо Путину с предложением завершить войну через переговоры. Он обнародован на сайте Офиса президента. В обращении лидер государства заявил, что Россия несет значительные потери, а Украина продолжает сопротивляться и получает международную поддержку. Зеленский подчеркнул, что Украина готова к прекращению огня и обмену пленными по формуле «всех на всех».

В Кремле возмутились из-за письма Зеленского, мол, «разослал всему миру!»

Новости партнеров