Миллиарды из российской казны: Украина получит новый транш от ЕС

Украина получит новый транш от ЕС / © Unsplash

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Украина получит от Европейского Союза еще 1,4 млрд евро. Эти средства аккумулированы сверхприбылью, которую сгенерировали замороженные активы Российской Федерации.

Об этом говорится на официальном сайте Еврокомиссии.

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ЕС предоставит Украине еще 1,4 млрд евро за счет доходов от замороженных активов РФ

Этот транш станет уже пятым — предыдущий Киев получил в марте 2026 года. Всего за все время замораживания российских активов сумма накопленной непредвиденной прибыли составила 8 миллиардов евро.

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«Россия должна заплатить за вызванные ею разрушения. И мы используем средства, вырученные от замороженных российских активов, чтобы обеспечить выполнение этого требования. Мы предоставляем Украине еще 1,4 млрд евро из этих средств. Это поможет Украине продолжать сопротивляться незаконной войне России, решать ее неотложные военные и оборонные нужды», — заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Все эти финансовые поступления сформировались за счет активов Центробанка РФ, которые попали под санкции Брюсселя. Сами базовые активы остаются неприкосновенными под арестом, но начисленные проценты на остатки наличных средств не являются собственностью России.

Учитывая это, Совет ЕС принял решение направлять чистый доход в поддержку Украины.

Распределение нового транша состоится так: 95% средств поступит через Механизм сотрудничества в сфере займов для Украины, а остальные 5% — через Европейский фонд мира.

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По словам премьер-министра Украины Сергея Корецкого, выделенное финансирование пойдет на укрепление оборонных способностей и общей устойчивости страны.

Каковы убытки от войны

Напомним, заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудрая заявила, что потери Украины в результате более 12 лет российской агрессии могут превышать 1 триллион долларов.

По ее словам, эта сумма охватывает разрушение городов и инфраструктуры, потерю бизнеса, энергетики и человеческого капитала, а также экологические убытки и общие экономические и гуманитарные последствия.

Она также сообщила, что Украина продолжает продвигать международный компенсационный механизм, источником выплат, для которого должны стать замороженные российские активы. Ожидается, что соответствующая компенсационная комиссия приступит к работе уже в 2027 году.

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