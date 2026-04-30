Миллиарды под угрозой: почему Агентство оборонных закупок до сих пор не заказало критически нужные ВСУ снаряды

Дальнобойные осколочно-фугасные снаряды с улучшенной аэродинамикой и ведущим ремнем HE ERFB-ВВ / © defence-ua.com

Входящая в состав NAUDI компания «Украинская бронетехника» публично заявила о критической задержке с обеспечением ВСУ дальнобойными 155-мм артиллерийскими снарядами. Несмотря на то, что бюджет был принят еще в декабре 2025 года, а необходимый финансовый ресурс распланирован в январе 2026-го, Агентство оборонных закупок (АОЗ) до сих пор не заключило ни одного контракта на этот тип боеприпасов.

Об этом пишет Defense Express.

Ключевые факты и проблемы закупок

По данным производителя, именно эти боеприпасы Генштаб ВСУ определил как приоритетные. Однако процесс затягивается, что в компании объясняют возможными подковерными интригами с целью отбора определенных поставщиков.

Статистика выполнения контрактов:

2024 год: «Украинская бронетехника» получила 30% от общего заказа на дальнобойные 155-мм снаряды и полностью его выполнила.

Иностранные поставщики: 46% заказов в том же году до сих пор не поступили в Украину.

Общее состояние: Уровень выполнения контрактов по боеприпасам разных калибров составляет всего 30–50%. В частности, в 2025 году показатель по 155-мм боеприпасам был ниже 50%.

Главной причиной такой ситуации производитель называет погоню АОЗ за более дешевым предложением от компаний, которые не способны подтвердить свои мощности. Это создает риск замораживания миллиардов гривен на счетах недобросовестных поставщиков, пока фронт испытывает дефицит.

Реакция АОЗ и позиция экспертов

В Агентстве оборонных закупок уверяют, что процедура закупки еще продолжается и победитель не определен. В то же время АОЗ инициирует служебное расследование из-за возможной утечки информации о невыполненных поставках и призывает участников рынка учитывать последствия своих заявлений для «добросовестной конкуренции».

Почему это важно для фронта? Эксперты Defense Express отмечают, что в условиях современной контрбатарейной борьбы стандартные снаряды M107 (дальность 18-22 км) уже не обеспечивают потребности артиллерии. Армии критически требуются снаряды типа ERFB BT и BB, которые способны поражать цели на расстоянии 33–43 км.

«Украинская бронетехника» развернула производство таких снарядов по лицензии CSG и готова производить от 60 тысяч единиц в год при наличии государственного заказа.

На данный момент компания призывает Министерство обороны вмешаться в ситуацию, чтобы приоритет предоставлялся не только цене, но и способности реально поставить боеприпасы в определенные сроки.

