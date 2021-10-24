Миллион долларов в год: правоохранители разоблачили масштабную схему переправки "студентов"-нелегалов из Украины в ЕС

Злоумышленники незаконно переправляли их в страны ЕС вне пунктов пропуска.
Полицейские совместно с пограничниками разоблачили масштабную схему переправки иностранцев в Украину под видом обучения с последующим незаконным транзитом в страны ЕС.
О разоблачении сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.
"География предложение услуг" обучение в Украине "с возможностью дальнейшего нелегального попадания в страны Западной Европы охватывала более 10 стран Африканского континента, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Стоимость нелегального транзита одного "студента" в ЕС составляла от 13 до 15000 долларов. По предварительным данным, "теневой" доход от этой «схемы» ежегодно составлял более миллиона американских долларов ", — сообщил временно исполняющий обязанности начальника департамента миграционной полиции Игорь Малахов.
Маскировали мощный канал нелегальной миграции через созданную сеть фирм-посредников по рекрутингу иностранцев. Кроме того, для прикрытия преступной деятельности злоумышленники использовали один из частных высших учебных заведений. Так, иностранцы получали официальное приглашение на учебу и на законных основаниях прибывали в страну. Впоследствии злоумышленники незаконно переправляли их в страны ЕС вне пунктов пропуска.
В течение нескольких месяцев правоохранители задержали около 40 «студентов» при попытке их переправки в страны ЕС.
Установлено, что за два года фигуранты переправили в Украину около трех тысяч иностранцев для "получения образования".
"Следователями полиции Черновицкой области начато уголовное производство по ч.2 ст.332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляется прокуратурой Черновицкой области", — отмечают в МВД.
"Сейчас трем участникам преступной группировки — двум иностранцам и одному гражданину Украины — уже сообщено о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины. Украинец и один из иностранцев взяты под стражу, в отношении другого иностранца-участника решается вопрос об избрании им меры пресечения. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Следственные действия продолжаются ", — сообщил Малахов.
Между тем, Германия предлагает Польше помощь в охране общей границы, чтобы справиться с ростом числа нелегальных мигрантов, которые направляются из Беларуси в Польшу и затем в Германию.