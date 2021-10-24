Миллион долларов в год: правоохранители разоблачили масштабную схему переправки "студентов"-нелегалов из Украины в ЕС

Миллион долларов в год: правоохранители разоблачили масштабную схему переправки "студентов"-нелегалов из Украины в ЕС

Злоумышленники незаконно переправляли их в страны ЕС вне пунктов пропуска.

Полицейские совместно с пограничниками разоблачили масштабную схему переправки иностранцев в Украину под видом обучения с последующим незаконным транзитом в страны ЕС.

О разоблачении сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

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"География предложение услуг" обучение в Украине "с возможностью дальнейшего нелегального попадания в страны Западной Европы охватывала более 10 стран Африканского континента, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Стоимость нелегального транзита одного "студента" в ЕС составляла от 13 до 15000 долларов. По предварительным данным, "теневой" доход от этой «схемы» ежегодно составлял более миллиона американских долларов ", — сообщил временно исполняющий обязанности начальника департамента миграционной полиции Игорь Малахов.

Маскировали мощный канал нелегальной миграции через созданную сеть фирм-посредников по рекрутингу иностранцев. Кроме того, для прикрытия преступной деятельности злоумышленники использовали один из частных высших учебных заведений. Так, иностранцы получали официальное приглашение на учебу и на законных основаниях прибывали в страну. Впоследствии злоумышленники незаконно переправляли их в страны ЕС вне пунктов пропуска.

В течение нескольких месяцев правоохранители задержали около 40 «студентов» при попытке их переправки в страны ЕС.

Установлено, что за два года фигуранты переправили в Украину около трех тысяч иностранцев для "получения образования".

Спецоперация по задержанию злоумышленников проходила в несколько этапов. В частности правоохранители задержали двух участников преступной группировки при попытке переправки четырех групп нелегальных мигрантов через государственную границу.

"Следователями полиции Черновицкой области начато уголовное производство по ч.2 ст.332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляется прокуратурой Черновицкой области", — отмечают в МВД.

"Сейчас трем участникам преступной группировки — двум иностранцам и одному гражданину Украины — уже сообщено о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины. Украинец и один из иностранцев взяты под стражу, в отношении другого иностранца-участника решается вопрос об избрании им меры пресечения. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Следственные действия продолжаются ", — сообщил Малахов.

Между тем, Германия предлагает Польше помощь в охране общей границы, чтобы справиться с ростом числа нелегальных мигрантов, которые направляются из Беларуси в Польшу и затем в Германию.

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