Миллион долларов за штуку и 1,5 года до первой ракеты: WSJ и эксперты о производстве перехватчиков к Patriot

Почему создание ракет-перехватчиков к Patriot продлится годы / © defence-ua.com

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В случае успешного налаживания производства ракет-перехватчиков к зенитно-ракетным комплексам Patriot в Украине первая готовая единица сможет сойти с конвейера минимум через год-полтора, не раньше. Более быстрые сроки малореальны из-за сверхвысокой технологичности процесса.

Такое мнение высказал военный эксперт и основатель благотворительной организации «Реактивная почта» Павел Нарожный.

«Быстрее — это малореально, потому что производство очень высокотехнологичное», — объяснил он.

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Эксперт отметил, что пока остается неизвестным, на какой именно тип ракет Украина получит лицензию от США, поскольку они имеют принципиальные конструктивные отличия.

«Ракеты существуют двух поколений: PАС 2, PАС 3. Они разнятся принципиальным отличием. У PАС 2 на борту нет радара, и цель нужно подсвечивать им. То есть радар стоит на земле и светит эту цель, от нее отражаются электромагнитные волны, их воспринимает ракета и летит именно на эти отраженные волны от этой цели, конкретно этой», — сказал он.

Ракеты поколения PАС-3 работают по другому принципу. Им радар можно включить на короткий период времени, чтобы увидеть цель, или же он может работать в «стелс-режиме».

Технологические вызовы и зависимость от Китая

Павел Нарожный выделил две ключевые проблемы, с которыми придется столкнуться во время организации производственного процесса. Первая — это потребность в редкоземельных металлах. Основные залежи этих ресурсов контролирует Китай, поэтому Украине придется искать пути для стабильных поставок через существующие торговые и дипломатические каналы.

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Второе существенное препятствие — длительные бюрократические и технологические процедуры, в частности, сертификация ракетного топлива и проверка темпов его производства могут занять до одного года.

Вопросы безопасности: где рациональнее строить завод

Особое внимание аналитик обратил на фактор безопасности. Строительство такого высокотехнологичного объекта непосредственно на территории Украины в условиях полномасштабной войны является чрезвычайно рискованным шагом. Если российская разведка узнает координаты предприятия, оно станет первоочередной целью для массированных ударов всем имеющимся вооружением врага.

«Его нужно будет где-то у союзников как-то размещать: Польша, Дания, Франция, еще где-то», — предположил Нарожный.

Он напомнил, что себестоимость одной такой ракеты составит от миллиона долларов и больше.

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«И после того, как завод будет полностью построен, если у него будет налажено все производство, с того момента, как условно приедет президент, перережет ленточку, до того момента, как первая ракета выйдет с конвейера — очень оптимистично — нужен год», — подытожил Павел Нарожный.

Мнение западных СМИ

О том, что нужны годы, чтобы ракета Patriot доставлялась с завода на передовую, пишет и The Wall Street Journal.

В издании отмечают, что война с Ираном истощает арсеналы ракет Patriot, которые уже и так растянулись из-за военных действий США в течение последних двух лет и продолжающихся боевых действий в Украине, которая более четырех лет подвергается российским атакам. Заказы на ракеты-перехватчики от союзников США также находятся на рекордно высоком уровне.

Согласно анализу Центра стратегических и международных исследований вашингтонской исследовательской группы по вопросам политики, пополнение арсеналов ракет Patriot до уровня, предшествовавшего войне с Ираном, займет не менее трех лет.

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WSJ отмечает, что производство передовых ракетных систем, таких как PAC-3, занимает годы. Увеличение темпов производства еще больше увеличивает время в процессе.

К примеру, строительство и оснащение расширения завода по производству деталей ракет Boeing заняло более двух лет. Планируемое расширение завода по производству ракетных двигателей L3Harris вблизи сборочного завода Lockheed откроется только через год.

Больше заказов означает наем большего количества персонала. По данным Lockheed, набор и обучение кандидатов на критически важные должности на заводе может занять около шести месяцев. Как правило, претенденты должны пройти проверку спецслужб.

Кроме того, каждый поставщик начинает производить назначенную ему деталь. Компании, не имеющие необходимых сырьевых ингредиентов на складе, должны ожидать поступления материалов, прежде чем начать производство.

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Напомним, что сегодня во время встречи с Владимиром Зеленским в Анкаре президент США Дональд Трамп пообещал Украине лицензию на изготовление ракет-перехватчиков к Patriot.

В Минобороны оценили, сможет ли Украина производить ракеты для Patriot.

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