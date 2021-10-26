Миллион гривен компенсации и 15 лет тюрьмы: в Харькове суд вынес приговор подростку, жестоко убившему знакомую девушку

Парень своей вины не признал, а когда давал показания, насмехался.

В Харькове суд вынес приговор 17-летнему Даниилу Редину, обвиняемому в убийстве 26-летней девушки на Лысой горе. Он проведет в тюрьме 15 лет и должен выплатить миллион гривен компенсации семье убитой.

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Об этом сообщает МГ Объектив.

Справедливое наказание

Червонозаводской районный суд Харькова признал Данила Редина виновным в убийстве 17-летней харьковчанки. Суд приговорил обвиняемого к 15 годам лишения свободы, а также обязал его выплатить матери убитой девушки моральную компенсацию в размере 1 миллиона гривен.

Мама погибшей девушки Жанна Шевченко говорит, что приговором суда удовлетворена — это максимальный срок для убийцы, совершившего преступление, будучи несовершеннолетним.

“Решением я довольна, это максимальный срок, который предполагается в нашем случае. Совершение убийства произошло в малолетнем возрасте, пожизненное не положено по Уголовному Кодексу. Спасибо нашей фемиде за справедливость", – говорит Жанна.

По ее словам, за 2 года, пока длился судебный процесс, она не увидела того, что убийца ее дочери сожалел о совершенном — все комментарии он давал с улыбкой.

Также сейчас идет судебный процесс в отношении двоих правоохранителей Холодногорского отдела полиции, подозреваемых в служебном преступлении – сокрытия умышленного убийства.

Как сообщают в харьковских телеграмм-каналах, после оглашения приговора Даниил Редин послал всех присутствующих на заседании суда на 3 буквы.

Готовился заранее и вырыл яму

Убийство Яны Шевченко произошло в 2019 году в Харькове. Девушка пропала в конце июля, а ее тело нашли 9 августа закопанным в посадке неподалеку от места жительства. Оказалось, что убил Яну 17-летний Даниил Редин, с которым ее связывали непонятные отношения. Он разбил девушке голову бабушкиной скалкой, дорезал ножом и похоронил в заранее подготовленной яме в овраге.

"На опознании я ее не узнала. Это было черное месиво без лица с пробитой головой. Мы не верили, что это она. Одежда ее, ножки, ручки ее. Но только по тату кошечки на ноге поняли, что это она... Он потом хвастался своим друзьям малолеткам: "Я ее бью, бью, морда как кисель уже, а она все орет... Пришлось дорезать ножом". А бил он ее бабушкиной скалкой для теста", — рассказывала мать девушки Жанна Шевченко .

Убийца девушки хвастался проделанной работой и водил на экскурсию к месту захоронения местных малолеток.

"Пока мы расклеивали объявления и искали Яну, практически каждый человек на районе уже знал подробности происшествия. Он фактически в первый же день начал хвастаться и рассказывал, что убийство было заранее подготовлено, что он вырыл яму и ждал момента... 5 августа полиция уже все знала, а откапывали Яночку 9 августа. Все эти дни мы еще искали ее, а Редины успели продать машину и занять большую сумму денег — ходят слухи, что 50 000 долларов — то есть они тем временем решали финансовый вопрос в полиции, пока мой ребенок лежал в земли", — рассказывала в программе "Чрезвычайные новости" мама погибшей Жанна Шевченко.

Выяснилось, что отец Даниила раньше работал в полиции, поэтому имел связи и пытался скрыть преступление сына.

Подробности страшного события пролились на свет, когда прокуратура забрала материалы из райотдела и передала их для рассмотрения Главному следственному управлению Харьковской области.

"А до этого папа Редина и сотрудники райотдела звонили свидетелям и угрожали, чтобы все, кто видел или слышал что-то – закрыли рты и молчали. Когда подозреваемого задержали, он рассказал, что ему пришлось закопать свои новые кроссовки и одежду – видимо, там были следы крови. А через три дня, когда все утихло, он решил откопать, потому что стало жалко новые вещи", — рассказал правозащитник Андрей Диденко.

Сам Даниил не признал вины. Его отец назвал сына жертвой обстоятельств и заявлял, что сын девушку не убивал.

Напомним, что во Львовской области 25-летний парень задушил полотенцем 70-летнюю женщину. Тело усопшей нашла ее дочь и вызвала полицию.

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