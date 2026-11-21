Мобилизация в Украине

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Проблему мобилизации в Украине нельзя решить только с помощью финансовых стимулов — государство должно честно объяснять гражданам условия военной службы, устранять страх перед неизвестностью и менять подходы к комплектованию войск.

Об этом заявили рекрутер 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Василий Дзеса и ветеран российско-украинской войны, журналист Виктор Бищук в эфире телеканала «Еспресо».

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Что стало главным препятствием для мобилизации

По словам Дзесы, интерес к службе через рекрутинговые центры сохраняется, однако количество желающих не растет такими темпами, как количество подразделений, конкурирующих за кандидатов. В то же время на решение людей влияют не только патриотические или финансовые мотивы, но и личные истории потери близких.

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Рекрутер считает, что значительную часть страхов можно преодолеть благодаря понятной и достоверной информации. Люди часто не знают, как устроена военная служба, сколько длится подготовка, как происходит распределение по должностям и отправляют ли новобранцев сразу на передовую.

«Страх порождается незнанием: люди не понимают, что такое военная служба и как она устроена», — пояснил Дзеса.

Он убежден, что государство должно более активно рассказывать о подготовке военнослужащих, работе учебных центров и возможностях службы на различных должностях. Важно также поддерживать связь с семьями потенциальных военнослужащих, ведь их поддержка может повлиять на решение человека.

Одних только финансовых стимулов недостаточно

Виктор Бищук также считает ошибочным полагаться исключительно на денежное поощрение. По его словам, обещание выплатить миллион гривен молодым людям в возрасте 18–24 лет не устраняет главного страха — неопределенности относительно продолжительности службы.

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«Миллион — это круто, но когда ты попадаешь сюда и выходишь через 10 лет, это не круто, и это страх номер один», — отметил ветеран.

Он подчеркнул, что военнослужащие должны получать достойное денежное довольствие, однако не менее важны понятные сроки службы и реальные перспективы увольнения по ее окончании. По его мнению, государство должно предложить четкие правила, в частности для тех, кто служит с первых лет полномасштабной войны.

Бищук также призвал политическое руководство страны открыто говорить о проблемах мобилизации, объяснять их причины и представлять конкретный план изменений.

Не только обещания, но и конкретные изменения

Журналист подчеркнул, что добровольного пополнения войск в масштабах 2022 года уже не будет, поэтому власти должны честно оценивать ситуацию и не рассчитывать на то, что проблемы с мобилизацией решатся сами собой.

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«Но сегодня слов уже недостаточно. Они нужны, но их слишком мало. Нужны конкретные действия», — заявил Бищук.

По его мнению, необходимо усовершенствовать учет военнообязанных, обеспечить более справедливые правила мобилизации и положить конец практикам, позволяющим отдельным людям уклоняться от исполнения обязанностей. В то же время он предупредил, что без системных решений бремя и в дальнейшем будет ложиться прежде всего на тех, кто официально работает и находится в поле зрения государства.

Дзеса, в свою очередь, подчеркнул, что рекрутинг дает человеку возможность выбрать подразделение, направление службы и будущего командира, а также найти должность, соответствующую его гражданским навыкам. Однако, по его словам, бригады не могут самостоятельно организовать масштабную информационную кампанию, необходимую для преодоления общественных страхов.

Оба собеседника фактически сошлись во мнении, что для улучшения ситуации необходимы системные изменения: честная коммуникация, понятные правила службы и конкретные гарантии для военнослужащих. Одними лишь финансовыми предложениями восстановить доверие к мобилизационной системе не удастся.

Напомним, что в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Призыву в армию подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, за исключением тех, кто имеет надлежащим образом оформленную отсрочку или бронирование.

В то же время правила мобилизации продолжают меняться. ТСН.ua собрал последние новости о мобилизации в Украине и объясняет, что нужно знать военнообязанным.

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