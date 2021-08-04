Миллион за должность: в НАБУ сообщили, в чем подозревают главу Харьковского облсовета

Миллион за должность: в НАБУ сообщили, в чем подозревают главу Харьковского облсовета

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Сегодня, 4 августа, председателю Харьковского областного совета сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды более миллиона гривен.

Об этом сообщили в НАБУ.

Действия должностного лица квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды в особо крупном размере должностным лицом, занимающим особо ответственное положение, по предварительному сговору группой лиц, сопряженное с вымогательством неправомерной выгоды).

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

По версии следствия, в начале 2021 председатель Харьковского областного совета в сговоре со своим заместителем требовал и получил неправомерную выгоду в 1,05 млн грн за оставление в должности руководителя областного коммунального предприятия, учредителем которого является Харьковский областной совет.

В течение первого полугодия 2021 года чиновники получили указанную сумму средств четырьмя траншами, в том числе при посредничестве сообщника адвоката.



Согласно части первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

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