Миллион за год службы: что известно о контракте 18-24-летних с ВСУ

Для привлечения молодых людей в ряды ВСУ, в Украине им предлагают новый контракт с условиями, предусматривающими высокую зарплату, социальные гарантии и возможность получить высшее образование безвозмездно.

Инициатива привлечения молодежи в возрасте от 18 до 24 лет в военную службу по специальному контракту вызвала неоднозначную реакцию общества.

С одной стороны, привлекательные финансовые и социальные условия контракта привлекают многих молодых людей. С другой стороны, есть опасения, что это может стать началом общей мобилизации среди молодежи, что вызывает острые общественные дискуссии.

Детальнее – читайте в материале ТСН.ua.

Спецконтракты для молодежи

В январе 2025 года в Офисе президента сообщали, что в Украине готовят реформу привлечения в армию молодых мужчин в возрасте от 18 до 24 лет.

Впоследствии, в начале февраля, президент Владимир Зеленский анонсировал разработку соответствующего спецконтракта.

По словам президента, молодежь, которая подпишет специальный контракт, получит много льгот. В том числе и гарантированную демобилизацию после года службы.

Нардеп, член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко отметил, что военный, прошедший службу до 25-летнего возраста по этому контракту, имеет право уволиться через год, однако может быть мобилизован после приобретения призывного возраста.

Детали контракта

Во вторник, 11 февраля, глава государства Владимир Зеленский раскрыл некоторые детали годового контракта с ВСУ для молодежи.

По словам президента Украины, граждане от 18 до 24 лет, которые подпишут годовой контракт с армией:

получат один миллион гривен в год службы;

возможность поступить в любое высшее учебное заведение без экзаменов, а обучение будет оплачивать государства;

возможность получения ипотеки под 0% годовых, где все проценты будет покрываться государством.

"Передусім ініціатива йде від військових командирів та Міністерства оборони, ми спілкувались і обговорювали деталі з командирами, окремо з Павлом Палісою та генералом Мойсюком, і це питання також обговорювалось на Ставці. Це велика спільна робота, і мені здається, що ця пропозиція буде корисною для людей, які хочуть піти на один рік. Вони можуть подовжити, якщо захочуть, але це контракт на рік", – зазначив Зеленський.

В частности, Зеленский подчеркнул, что контракт экспериментальный и призвал общественность подождать его официального объявления.

Что говорят военные и эксперты

Некоторые военные и эксперты выражают обеспокоенность по поводу справедливости таких условий для других военнослужащих, которые не получили подобных льгот.

Военный эксперт Алексей Гетьман считает, что контрактная служба для украинцев 18-24 лет может стать лишь первым шагом перед полноценной мобилизацией этой категории граждан. Такое мнение он высказал в эфире "Киев24".

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"Я думаю, что это промежуточный этап. Думаю, что будет мобилизация от 18 лет, но сразу это была бы очень негативная реакция в обществе, поэтому это такой промежуточный вариант", – отметил он.

По его словам, среди военных уже есть недовольство таким решением, поскольку ранее ушедшие на фронт не получили подобных привилегий.

Военнослужащий ВСУ Александр Матяш в эфире "Новости.Live" отметил, что такая инициатива несправедлива в отношении людей, которые "три года не вылезают из передовой".

"Если с 18-24-летними мы подписываем контракт на год, и человек после года службы может уволиться. Так почему этого не может сделать тот, кто три года ногами месит грязи, теряет здоровье?" – высказался военный.

Он отметил, что в данной ситуации речь идет не о планомерной работе по уничтожению противника, а скорее о "тушении пожара".

Иного мнения придерживается командир взвода 24 ОШБ "Айдар" Станислав "Осман" Бунятов. Он считает, что инициатива с выплатой 1 миллиона гривен за контракт может стать ключевым фактором в привлечении молодых и мотивированных людей.

"Молодежь быстро учится, поддается дисциплине, поглощает идеологию подразделения и находит мотивацию там, где видит результат собратьев", – отметил Бунятов.

По его мнению, выплата миллиона направлена именно на привлечение кадров в новые специализированные подразделения.

Игорь Луценко, военнослужащий и соучредитель Центра поддержки аэроразведки отмечает, что идея по заключению контрактов на год идет от иностранных партнеров, передает УНИАН.

"Скорее всего, эта идея идет от наших иностранных партнеров, которые все равно не понимают нашу ситуацию. Не понимают, что у нас действительно достаточно мобилизационного ресурса 25-50 лет, просто его не могут нормально привлечь. Отсюда все эти разговоры о необходимости мобилизации молодежи", — отметил Луценко.

Он считает, что такое решение о внедрении контрактов для молодежи поможет увеличить мобилизационный ресурс. Однако радикально это не решит проблему.

"То есть, безусловно, это шаг в правильном направлении: один год службы – это лучше, чем ни одного. Но ждать заметного эффекта я бы не стал", – заметил Луценко.

Реакция общества

Первый заместитель председателя Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цымбалюк считает, что идея контрактов с ВСУ для молодежи имеет право на существование и реализацию в контексте требований иностранных партнеров о снижении мобилизационного возраста. Молодые люди должны знать реально, что предлагает государство и самостоятельно выбирать свой путь.

"Наряду с тем важно, чтобы и те ребята до 25 лет, которые уже в ВСУ также имели анонсированные привилегии", — добавил он.

Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук отмечает, что в этом вопросе (имеется в виду о контрактах для 18-24-летних – ред. ) следует обращать внимание на равенство каждого человека, передает 24 Канал.

Любые попытки привлечь украинцев в армию положительны, но все они должны быть четко продуманы. Предложение набирать людей, не достигших мобилизационного возраста, выглядит довольно авантюрным.

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Как рассказал Лакийчук, если 24-летний парень подписал контракт, он получает совсем другие условия, чем 26-летний парень, сделавший то же самое. По мнению, это может стать причиной раскола, а не для объединения и сплоченности в армии.

Что пишут в соцсетях

В соцсетях пользователи активно высказывают свои мнения по специальным контрактам с ВСУ и молодежи.

Многие отмечают несправедливость в отношении тех военных, которые защищают страну с начала полномасштабного вторжения и АТО.

"Плевок в лицо тем, кто воюет уже не первый год", "Чем я в свои 36 хуже мужчин в 18-24?", – пишут пользователи.

Скриншот из соцсетей

Скриншот из соцсетей

Скриншот из соцсетей

Скриншот из соцсетей

Скриншот из соцсетей

Скриншот из соцсетей

Напомним, нардеп Сергей Демченко считает, что требования к Украине по мобилизации 18-летних, чтобы увеличить численность армии, невозможно удовлетворить. По его словам, мужчины от 18 до 25 лет должны проходить соответствующие военные учения, а уже со временем, когда достигнут соответствующего возраста, станут на защиту страны.

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