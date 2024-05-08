Миллионные доходы нардепов в 2023 году увеличились: кто получил больше всего

В прошлом году 298 депутатов увеличили свои доходы по сравнению с 2022 годом.

Средняя зарплата нардепов в 2023 году выросла на 36%. Больше всего выплаты поднялись у представителей партии "Европейская солидарность" и "Слуга народа".

Об этом свидетельствуют подсчеты аналитиков R&D центра YouControl.

Совокупный доход действующих нардепов, декларации которых находятся в открытом доступе за 2022-2023 гг., составил более 7 млрд грн. Так, 42% от суммы составляют доходы депутатов "Европейской Солидарности", 18% — "Слуги Народа", 12% — "Партии "За будущее", 6% — "Доверия", 5% — доходы внефракционных нардепов. Доходы других политсил составляют чуть более 10% от общей суммы.

"В 2023 году 298 народных избранников получили больше дохода, чем в 2022 году, уменьшились доходы только у 89 парламентариев", — говорится в исследовании.

В то же время у 159 депутатов заработная плата составляет 50% и выше общей суммы дохода. В 2022 году большую часть доходов зарплата составляла у 270 депутатов.

Данные деклараций также свидетельствуют о повышении заработной платы нардепов. Среднегодовой показатель в 2023 году увеличился на 36%: средняя годовая зарплата политиков в 2023 году составила почти 638 тыс. грн по сравнению с 468 тыс. грн в 2022 году.

Наибольшие суммы заработной платы за 2023 год получили члены фракции "Слуги народа" Руслан Стефанчук – 949 тыс. грн. и Александр Мережко – 843 тыс. грн.

Всего во фракции "Слуга народа" самый большой доход в 2023 году задекларировала Ирина Кормышкина — 123,5 млн грн. В то же время, основной доход получила не сама депутат, а ее муж Юрий Кормышкин, являющийся владельцем финансово-промышленной группы "Южная Аграрно-Экспортная Компания".

Размер совокупного дохода члена фракции "Батькивщина" Андрея Пузийчука из ФПГ "Фундамент" в 2023 году увеличился более чем в 200 раз в результате получения дохода его супруги Юлии Пузийчук.

Общий доход депутатов "Европейской Солидарности" за 2022-2023 гг. составляет чуть более 3 млрд грн. Более 95%, то есть 2,9 млрд грн от этой суммы, приходится на доход Петра Порошенко.

Во фракции "Голос" самые большие доходы получили Ярослав Рущишин – 9,8 млн грн, Галина Васильченко – 8,9 млн грн и Юлия Клименко – 6,6 млн грн.

Среди представителей депутатской группы "Партия "За будущее" самый большой доход в 2023 году задекларировал совладелец финансово-промышленной группы "Континиум" Степан Ивахов — 236 млн грн.

Самым состоятельным в группе "Доверие" оказался депутат Борис Приходько, доход которого за 2023 год составил 227,9 млн грн.

Наибольший задекларированный доход в 2023 году среди нардепов группы "Восстановление Украины" получил Игорь Кисилев – более 38 млн. грн.

В депутатской группе "Платформа за жизнь и мир" наибольший доход получил бывший соратник Медведчука Юрий Бойко – 54 млн грн, 28 млн грн из них получила его супруга Вера как подарок в денежной форме от сына Анатолия Бойко.

Среди внефракционных депутатов самый большой доход указала в декларации Елена Кондратюк – почти 85 млн грн.

Напомним, Министерство финансов Украины ввело новую систему оплаты труда в государственном секторе и обнародовало инструмент, с помощью которого каждый гражданин может пересмотреть зарплаты украинских чиновников.

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