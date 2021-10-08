Миллионные кредиты бизнесмену с "ДНР": почему интервью с руководителем "Укрэксимбанка" закончилось нападением на журналистов

Миллионные кредиты бизнесмену с "ДНР": почему интервью с руководителем "Укрэксимбанка" закончилось нападением на журналистов

В программе "Схемы" появилось расследования о сотрудничестве государственного банка с предпринимателем, который ведет свою деятельность на оккупированной территории Донбасса и платит налоги боевикам.

В рамках расследования журналисты программы "Схемы" взяли интервью у председателя правления "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера, которое закончилось нападением на них.

Как стало ясно из публикации, причиной такой реакции банкира стал вопрос по кредитам на общую сумму $ 60 млн, выданных двум фирмам бизнесмена Сергея Брюховецкого, которые ведут деятельность на оккупированной территории и платят налоги боевикам "ДНР".

Как выяснили журналисты программы, кредитные договоры были заключены в апреле 2021 года, поручителем по ним выступал Сергей Брюховецкий — владелец горловской компании Спецреммаш, которая занимается ремонтом оборудования для местных шахт на оккупированной территории. Он известен также как тесть народного депутата от партии ОПЗЖ Федора Христенко.

Чтобы получить кредит, в "Укрэксимбанке" предложили залог — киевский торгово-развлекательный центр Sky Mall. По сути, речь шла о том, чтобы профинансировать покупку ТРЦ. Механизм сделки изложен в кредитном договоре объемом более чем 100 страниц.

Отвечая на вопрос по этому кредиту, Евгений Мецгер начал заметно нервничать.

"У нас есть заемщик, который приобрел этот объект, Sky Mall, передал нам его в залог. Мы анализировали производство, еще имеющиеся между предпоследним и предпредпоследним владельцем предмета ипотеки. Поэтому это имущественные претензии друг к другу, а не к банку и не касаются предмета обеспечения", — убеждал глава государственного банка.

В то же время Мецгер заявил, что "владельцев компаний, которые зарегистрированы в "ДНР" и платят налоги в" ДНР ", среди компаний-заемщиков нет".

Дальнейшее интервью практически прекратил директор департамента информационной политики "Укрэксимбанка" Владимир Пикалов, который сделал замечание журналисту Кириллу Овсяному относительно несогласованных вопросам, которые он задает. "Заканчивайте интервью, потому что это какая-то дурка началась", — подтвердил свое нежелание говорить на эту тему Мецгер.

Напомним

Журналисты "Схем" заявили о нападении во время интервью с председателем правления государственного "Укрэксимбанка" Евгением Мецгером. У съемочной группы забрали технику и удалили видеозаписи.

Впоследствии журналистам удалось восстановить удаленную видеозапись, на которой зафиксированы указания Мецгера забрать технику и "вычистить все это г**но". Также с видеролика понятно, что съемочную группу закрыли в помещении и не выпускали.

Свое возмущение по поводу инцидента уже выразили дипломатические представительства США и Великобритании, а Национальная полиция открыла уголовное производство по статье "препятствование законной профессиональной деятельности журналистов".

На время расследования нападения на журналистов "Схем" председатель "Укрэксимбанка" сложил полномочия.

Одному из фигурантов дела о препятствовании работе журналистов программы "Схемы" вручено уведомление о подозрении.

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