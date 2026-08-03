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Миллионные «откаты» на крови бюджета: СБУ разоблачила топ-чиновника Хмельницкой ОВА
Расследование установило, что размер «отката», получаемого чиновником, составлял 5% от общей стоимости сделки.
Заместитель председателя Хмельницкой ОВА получал «откаты» за подписание контрактов по ремонту дорог. Его задержали Главное управление внутренней безопасности СБУ и Офис Генерального прокурора.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Как действовала схема по «откату»
Расследование выяснило, что получаемый чиновник размер «отката» составлял 5% от общей стоимости сделки. За эту сумму он гарантировал заключение контракта с дорожно-строительной компанией и выделение бюджетных средств на выполнение работ.
Кроме того, в СБУ установили, что в схему он привлек руководителя профильного госучреждения.
Сотрудники СБУ задокументировали, как должностное лицо договаривалось с подрядчиком об 1,1 млн гривен взятки и поэтапной передаче части этой суммы в течение июня этого года.
Какие обвинения выдвинуты должностному лицу и его сообщнику
Участникам «схемы» доложено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Это:
▪️ ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение);
▪️ ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, занимающему ответственное положение).
Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения. Им грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Продолжается расследование по установлению возможной причастности к преступлению одного из руководителей правоохранительного органа региона, а также других представителей органов местного самоуправления.
Напомним, работники НАБУ и САП разоблачили чиновника, требовавшего 2,2 млн дол. от застройщика за право строить жилье для военных во Львове.