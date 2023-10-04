Миллионные покупки военкома в Полтаве: в НАПК выявили несоответствие с доходами

Разница между стоимостью приобретенного имущества и законными доходами семьи сотрудника военкомата составляет более 1,8 млн. грн.

Во время проведения мониторинга образа жизни заместителя начальника Полтавского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (военнокомата) сотрудники НАПК обнаружили признаки приобретения необоснованных активов.

Об этом сообщили в пресс-службе НАПК.

В частности, было установлено, что военком в мае 2023 года приобрел в собственность автомобиль TOYOTA RAV4 стоимостью почти 1,5 млн грн.

В этом же месяце его мать приобрела в собственность квартиру в Полтаве почти за 2 млн грн. При этом доходы, полученные ею и ее мужем, не позволяли совершить такую покупку.

“С учетом собранных при осуществлении мониторинга образа жизни материалов, Национальное агентство пришло к выводу, что указанная квартира площадью 97,7 кв.м. была приобретена на средства военкома”, — говорится в сообщении.

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В целом, по подсчетам антикоррупционного органа, разница между стоимостью приобретенного имущества и законными доходами семьи сотрудника военкомата составляет более 1,8 млн. грн.

“Материалы мониторинга образа жизни в отношении должностного лица переданы в Специализированную антикоррупционную прокуратуру для решения вопроса об обращении в суд с иском о признании активов необоснованным и взыскании их в доход государства по ст. 290 Гражданского процессуального кодекса Украины”, — сообщили в НАПК.

Напомним, ранее сын начальника Лычаковско-Железнодорожного РТЦК и СП города Львова полковника Андрея Дубового получил в подарок дом с готовностью на 95% и приусадебный земельный участок в престижном пригороде – поселке Брюховичи.

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