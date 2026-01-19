Миллионные взятки и «торговля» санкциями экс-чиновниками СБУ: НАБУ взялось за Баканова и Наумова

Бывший Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов / © Служба безопасности Украины

Реклама

Национальное антикоррупционное бюро Украины начало масштабное расследование о возможной коррупции бывшего главы СБУ Ивана Баканова и эксначальника внутренней безопасности ведомства Андрея Наумова . Поводом для дела стали резонансные признания бизнесмена Сергея Ваганяна.

Предприниматель раскрыл детали коррупционной системы, которая, по его словам, действовала в спецслужбе до полномасштабного вторжения.

Подробности — читайте в материале ТСН.ua.

Реклама

НАБУ возбудило дело из-за возможной коррупции эксчиновников СБУ

Национальное антикоррупционное бюро открыло дело о возможном взяточничестве бывших топ-чиновников СБУ. Поводом послужили заявления бизнесмена Сергея Ваганяна в интервью для народного депутата VIII созыва Борислава Березы о существовании коррупционных схем в спецслужбе.

Бизнесмен Сергей Ваганян / скриншот из эфира Борислава Березы / © скриншот с видео

Как сообщили « Зеркалу недели » в пресс-службе НАБУ, производство начато по двум статьям:

часть 4 статьи 368 УКУ – получение неправомерной выгоды в особо крупном размере;

часть 4 статьи 369 УКУ — предоставление или обещание взятки должностному лицу, занимающему ответственное положение.

«Очень ценные» подарки

Ваганян в интервью также признался, что ежемесячно лично платил деньги с доходов от экспорта зерна в обмен на гарантии «отсутствия проблем» с контролирующими органами Ивану Баканову, возглавлявшему СБУ и Андрею Наумову, который являлся начальником Главного управления внутренней безопасности. Речь шла о 30-50% процентов из прибыли.

По утверждению предпринимателя, он иногда использовал личный вертолет для транспортировки взяток для Наумова и Баканова. Суммы, по его словам, составляли миллионы долларов ежемесячно, а иногда достигали десяти миллионов.

Реклама

В эфире Борислава Березы были показаны фотографии, на которых. По словам Ваганяна, перечислял взятки Баканов, а также фото средств в его бронированном автомобиле.

Деньги, которые, по словам Ваганяна, он привозил эксчиновникам СБУ / © скриншот с видео

Деньги, которые, по словам Ваганяна, он привозил эксчиновникам СБУ / © скриншот с видео

Кроме наличных денег, он якобы передавал чиновникам элитные авто, ювелирные изделия и дорогую мебель.

«Случилось то, что не должно было случиться. На очень тесных и дружеских отношениях с этими людьми и многими представителями руководящего состава СБУ как центрального аппарата, так и областных управлений было «финансовое сотрудничество» в плане того, что я платил им по своей прибыли, по экспорту зерна, которое я продавал за границу, платил определенный процент. Определенную «благодарность», – рассказал бизнесмен.

По словам бизнесмена, СБУ в то время фактически руководил Андрей Наумов, а тогдашний глава службы Иван Баканов был «курьером», которого интересовали только деньги. Пока Баканов ждал финальных сумм, Наумов лично занимался подготовкой документов для наложения санкций.

Реклама

Предприниматель утверждает, что даже сейчас, несмотря на кадровые изменения, люди Наумова до сих пор работают в СБУ и других органах власти, сохраняя свое влияние.

В настоящее время Ваганян находится за границей, но заявляет, что готов сотрудничать с НАБУ и САП. Он пообещал передать следствию все необходимые доказательства и документы.

Санкции СНБО как «бизнес-проект»

По словам Ваганяна, за период руководства СБУ Ивана Баканова вместе с Андреем Наумовым в службе действовала коррупционная система. Он отметил, что санкции СНБО были превращены в инструмент давления и «бизнес-проект».

Бизнесмен рассказал, что санкции СНБО использовали для давления на предприятия. Он пояснил, что в рамках схем «торговали санкциями», предлагая их неналожение или снятие за плату.

Реклама

Отдельно он рассказал о схеме Наумова и Баканова по импорту бытовой техники и электроники через фигуру некоторого Александра Акста, что позволяло уплатить таможенные платежи.

В результате, по словам Ваганяна, сотни миллионов гривен ежемесячно вместо бюджета оседали в карманах организаторов.

Когда некоторые компании отказались участвовать, Акст, по свидетельству бизнесмена, предложил Наумову заставить их из-за санкций СНБО.

Для этого было сфабриковано досье на конкурентов, которое передали в СБУ и затем в Совет нацбезопасности.

Реклама

Отставка и расследование в отношении Ивана Баканова

В июле 2022 года президент Владимир Зеленский отстранил Ивана Баканова от исполнения обязанностей , а 19 июля Верховная Рада окончательно уволила его с должности главы СБУ.

Основанием стала статья 47 Дисциплинарного устава ВСУ — ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, повлекшее человеческие жертвы или другие тяжкие последствия. Эта процедура предусматривала проведение служебного расследования.

Иван Баканов / © СБУ

Впоследствии представитель профильного комитета ВРУ Федор Вениславский подтвердил, что расследование завершено, однако его результаты и факты возможных преступлений не были обнародованы.

Несмотря на то, что в СМИ появлялась информация о причастности Баканова к делам по оккупации территорий Украины, в ДБР официально отрицали это, заявив, что он не фигурирует ни в каком их производстве.

Реклама

Через год после увольнения бывший глава спецслужбы сменил род деятельности. СМИ сообщали, что в июле 2023 года стало известно, что Баканов получил удостоверение адвоката Совета адвокатов Полтавской области.

Впоследствии, в августе 2023 года журналисты hromadske выяснили, что он зарегистрировал ФЛП для предоставления в аренду и эксплуатацию собственной или арендованной недвижимости.

Андрей Наумов: карьера, бегство и уголовные дела

Андрей Наумов пришел в СБУ в 2019 году при руководстве Баканова. Он возглавил внутреннюю безопасность, статус которой повысили в Главное управление, что оказало ему значительное влияние. До СБУ он работал в Генпрокуратуре и Госагентстве по управлению зоной ЧАЭС.

Наумов уехал из Украины за несколько часов до вторжения РФ. 31 марта 2022 года президент Зеленский лишил его звания генерала, назвав предателем.

Реклама

Андрей Наумов

В июне 2022 года он был задержан в Сербии. В Украине Наумова подозревают в государственной измене (в частности, о передаче данных о системах безопасности ЧАЭС) и мошенничестве на 3,2 млн грн. Также следствие проверяет его связь с делом Олега Кулинича : считается, что российские спецслужбы могли лоббировать назначение Наумова (исковой «Охотник») в СБУ

В октябре 2023 года суд в Сербии окончательно отказал в выдаче Наумова Украине. Одним из аргументов защиты стало именно обращение Зеленского, где он назвал Наумова «изменником». При этом, по данным BBC, по состоянию на ноябрь 2023 дела о госизмене непосредственно против самого Наумова в Украине еще не было.

В начале декабря 2023 года Наумов вышел из сербской тюрьмы, где отбывал срок отмывания средств , однако ему запретили покидать страну.

Ранее ТСН.ua писал о том, что Наумов приобрел элитную недвижимость в Турции . Общая стоимость недвижимости составляет 17,5 миллиона гривен.

Реклама

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.