Миллионные злоупотребления на гуманитарной помощи: ВАКС избрал меру пресечения заместителю министра

Чиновника обвиняют в злоупотреблениях при закупке гуманитарки.

Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения заместителю главы Минагрополитики Тарасу Высоцкому, подозреваемому в миллионных злоупотреблениях во время закупки гуманитарной помощи для жителей пострадавших от войны регионов.

Об этом сообщает САП.

Заместитель министра аграрной политики Тарас Высоцкий обвиняется в злоупотреблениях на сумму более 62 млн грн при закупках продуктов в качестве гуманитарной помощи.

Суд избрал ему меру пресечения в виде залога в размере 805 тыс. грн.

"После ознакомления с полным текстом решения суда будет решен вопрос об обжаловании указанной меры пресечения", — говорится в сообщении.

Отметим, что 24 августа САП и НАБУ сообщили о подозрении первому заместителю министра аграрной политики и продовольствия и экс-замминистру экономики, из-за злоупотреблений при закупке продуктов питания для обеспечения потребностей государства в период военного положения. Они предназначались как гуманитарная помощь жителям пострадавших от войны регионов.

Напомним, в Одессе раскрыли схему незаконной приватизации аэропорта, нанесшую ущерб в размере более 2,5 млрд грн.

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