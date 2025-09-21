Миллионы беженцев из Украины стали двигателем экономики Польши - подробности

Украинцы / © facebook.com/dmsu.gov.ua

Украинские беженцы фактически стали невидимыми донаторами, потому что их труд обеспечил Польше дополнительные 2,7% ВВП, покрывая расходы на оборону страны.

Об этом рассказал президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник в эфире КИЕВ24.

«Чтобы посмотреть на 2022 год, в Польше было зарегистрировано около полутора миллионов украинцев, которые получили статус временной защиты. Сейчас эта цифра достигает 920 тысяч, то есть уменьшение почти на 580 тысяч человек. Так эти 580 тысяч: какая-то часть вернулась в Украину, какая-то часть уехала в Германию, а какая-то часть просто отказалась от статуса временной защиты и получила вид на временное или постоянное пребывание в этой стране», — сказал Воскобойник.

По его словам, всего в 2022 году в Европе было зарегистрировано около 6 миллионов украинцев с временной защитой, сейчас эта цифра уменьшилась до 4,2 миллиона. «Сокращение на 1,8 миллиона человек не означает, что люди просто вернулись в Украину, а это, скорее всего, означает, что люди меняют свой статус пребывания. Люди будут работать или на визах, или будут оставаться на основании разрешений на трудоустройство, на обучение и так далее», — пояснил он.

Воскобойник также подчеркнул экономический вклад украинцев в страны Европы. «Самое главное, учитывая вклад миллионов украинцев, которые находятся в странах Европы, которые каждый день работают, платят налоги и являются пользователями тех услуг, которые предоставляются непосредственно в странах их пребывания, они уже стали очень существенным фактором развития стран Европы, и понятно, что их никто принудительно выдворять со своих территорий не будет. Наиболее яркий пример: только в Польше в прошлом году украинцы добавили 2,7 процента к росту валового внутреннего продукта, а также в странах Европы.

По словам Воскобойника, фактически украинцы своим вкладом частично финансируют безопасность стран пребывания.

Напомним, ранее мы писали о том, что польский Сенат поддержал новый закон, регулирующий пребывание иностранцев и оказание помощи гражданам Украины.Документ, который уже был одобрен Сеймом, теперь ожидает подписи президента Кароля Навроцкого.