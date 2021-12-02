Миллионы на фейковых справках: СБУ разоблачила на Буковине масштабную схему подделки COVID-документов

Злоумышленники вводили в заблуждение своих "клиентов", убеждая, что будут оформлять настоящие европейские документы, а продавали им подделки.

В Черновицкой области СБУ разоблачила масштабную схему изготовления поддельных COVID-документов. Дельцы ежемесячно обслуживали тысячу клиентов, зарабатывая около 1 млн грн.

Как сообщили в пресс-службе Управления СБ Украины в Черновицкой области, злоумышленники подделывали ПЦР-тесты и свидетельства о вакцинации для выезда за границу.

По данным следствия, схему организовали 11 жителей Черновицкой области. При необходимости приобщали к своему "бизнесу" медицинских работников.

У злоумышленников было два офиса в Черновцах. Предлагали широкий спектр услуг украинцам, а также иностранцам.

"Гражданам Украины обещали изготовить паспорта граждан иностранных государств, в частности, ID-карты и водительские удостоверения международного образца. А еще брались обеспечить документами, необходимыми для трудоустройства за рубежом: вызовами на работу, справками, выданными органами государственной власти иностранных государств, предприятиями, учреждениями, организациями, заверенными соответствующими подписями и печатями", — рассказали в СБУ.

Для пересечения границы "изготовляли" справки о отрицательных результатах ПЦР-тестов и международных сертификатах о вакцинации от COVID-19.

Иностранцам предлагали кроме справок о негативном результате ПЦР-тестов, якобы сделанных за границей, еще и полный пакет поддельных документов для выезда, трудоустройства и законного пребывания в странах ЕС. Все делалось в сжатые сроки и без посещения медицинских заведений.

Злоумышленники вводили в заблуждение своих "клиентов", убеждая, что будут оформлять подлинные европейские документы. В то же время продавали им подделки.

фото/Управление СБ Украины в Черновицкой области

"Брали от 200 гривен за фейковую справку о негативном результате ПЦР-теста, а также до 650 евро за полный пакет документов, необходимых для выезда гражданина Украины за границу, включая сертификат о вакцинации", — говорится в сообщении.

Своих "клиентов" они искали через знакомых. По предварительным данным, злоумышленники ежемесячно "обслуживали" около 1 тысячи человек, и это приносило им около 1 млн гривен дохода.

фото/Управление СБ Украины в Черновицкой области

Правоохранители провели 18 обысков в офисных помещениях и домах участников схемы, откуда изъяли готовые сертификаты с печатями врачей и медицинских учреждений, специальное оборудование, бланки отрицательных ПЦР-тестов. Кроме того, изъяли также 8,5 тыс. евро и 2,8 тыс. долларов.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 190 УК (мошенничество).

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua. Копы обнаружили поддельников COVID-документов в Ровенской области и на Волыни | Новости Украины

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