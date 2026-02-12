Миллионы на медитациях и "схемы" с деньгами из РФ: что известно о громком скандале вокруг блогера Богданы Гончарук

Богдана Гончарук / © из соцсетей

Украинский блогер Богдана Гончарук попала в эпицентр громкого скандала из-за подозрений в махинациях с выводом денег из России и Беларуси во время полномасштабного вторжения.

На эту ситуацию уже отреагировали руководители ведущих банков и глава налогового комитета Верховной Рады, предупредив об аресте счетов и уголовной ответственности.

ТСН.ua собрал все, что известно о скандале с блогером Богданой Гончарук.

Кто такая Богдана Гончарук и чем она занимается

Богдана Гончарук — украинская предпринимательница, известная блогер и коуч по саморазвитию, которая стала широко известной после участия в телепроекте «Супермама».

Она позиционирует себя как успешная женщина, которая зарабатывает миллионы долларов на продаже «денежных медитаций».

Богдана Гончарук / © из соцсетей

Богдана родилась 28 марта 1996 года в городе Каменское (Днепропетровская область). Школу девушка окончила с золотой медалью, после чего переехала в Одессу, где получила степень магистра права.

По специальности женщина работала недолго, однако имела опыт работы официанткой на Кипре и в Италии.

Богдана воспитывает двоих детей — сына Лео и дочь Олимпию. Была замужем, а личность нынешнего партнера не разглашает.

Состояние и бизнес

В одном из интервью Богдана рассказала, что переломным моментом в ее жизни стал 2020 год.

«Я проснулась среди ночи 22 ноября 2020 года и начала писать — все, что меня трансформировало: новая беременность, другие отношения, первые большие доходы. Это был перелом», — рассказывала Гончарук.

Именно тогда, по словам инфлюенсера, она начала работать над собственной психологией, что легло в основу ее авторской методики «Энергия изобилия».

Богдана Гончарук и ее книга «Энергия изобилия» / © из соцсетей

Основные направления деятельности Богданы Гончарук:

блогинг — аудитория Гончарук в Instagram насчитывает более 500 тысяч подписчиков;

инфо-бизнес — женщина занимается продажей онлайн-курсов, медитаций на богатство и программ по саморазвитию;

выступления на женских форумах и бизнес-конференциях.

Ее контент ориентирован на молодых матерей и женщин, которые «стремятся совместить карьеру с воспитанием детей, не теряя внутренней гармонии».

«Я всегда за то, чтобы не класть все яйца в одну корзину. Именно поэтому у меня есть инстаграм-аккаунт мой личный, инстаграм-аккаунт моего курса „Энергия достатка“, мой личный телеграм-канал, телеграм-каналы моих мини-продуктов и больших курсов, ютуб-канал, тикток. Но очень важно делать качественный контент и такой, который отражает ваше позиционирование», — рассказывала блогерша журналистам о том, как она ведет свой бизнес.

Примечательно, что в описании своего YouTube-канала Богдана Гончарук позиционирует себя как лидера рынка продаж, духовного ментора и лидера мнений.

Также она отмечает, что организовывала «Денежное шоу» с участием российского певца грузинского происхождения Валерия Меладзе и заявление о потраченных пяти миллионах гривен только за один вечер.

YouTube-канал Богданы Гончарук

Описание YouTube-канала Богданы Гончарук

Пока неизвестно, чем именно владеет Гончарук, однако по информации Opendatabot, Богдана является владелицей ООО «ЭНЕРГИЯ ДОСТАТКА».

Согласно данным СМИ, благодаря своим проектам она сформировала значительный капитал еще до 2022 года. В ее собственности — семь арендованных квартир в Одессе, пентхаус в Кишиневе, а также недвижимость и инвестиционные объекты в Румынии.

Также, медиа отмечают, что ее активы включают недвижимость в пяти странах мира, апартаменты в Дубае стоимостью более миллиона долларов и автомобиль Range Rover. Обеспечивает работу ее ведения бизнеса команда продюсеров и юристов.

Заработок на вере

Многие украинские блогеры отмечали, что модель бизнеса, которую выстроила Богдана, трудно назвать обычными инфокурсами.

Это целая система, замешанная на символике, аффирмациях, энергетических практиках и использовании амулетов. Через Telegram, Instagram и закрытые платформы она продвигает десятки программ — от марафонов женской силы до схем заработка «миллиона за месяц».

Богдана Гончарук / © из соцсетей

Однако больше всего обсуждений в сети и среди других инфлюенесеров вызвали ее «талисманы». Сама Богдана утверждала, что эти предметы способны активировать потоки любви или денег, и продавала их за тысячи гривен. Впоследствии выяснилось, что «магические» атрибуты имели вполне земное происхождение — их массово заказывали в Китае.

Заработок из России и Беларуси во время войны

Недавно украинский инстаблогер Богдана Гончарук попала в серьезный скандал. Поводом стало появление в сети ряда аудиозаписей, где якобы она делится деталями и собственным опытом вывода денег из России и Беларуси.

На записях, слышно голос женщины, похожей на Гончарук, которая подробно разъясняет схемы вывода денег с банковских карточек страны-агрессора и Беларуси.

Об этом сообщил в социальной сети Threadsавтор ютуб-канала «Скиби Тру» Максим Скибинский.

Сообщение Максима Скибинского в Threads

«Оплата проходит из РФ и Беларуси. У меня там есть два человека, которым я доверяю. У них есть карточки, на которые я перечисляю средства им, а потом трачу в РФ. А с белорусской карточки мне выводят деньги на молдавскую. С российской карточки я тоже знаю, как вывести на украинскую», — якобы рассказывает блогерша.

Впоследствии, женщина отмечает, что у нее не возникает никаких проблем с банками, при проведении финансовых операций.

«Может это потому, что у меня есть ФЛП и я плачу налоги и в „зеленом списке“ и они не смотрят на карточки физического лица. Я реально провожу все оплаты на карточки Monobank и ПриватБанк только свои, потом снимаю и перевожу на валюту», — говорится на аудиозаписях.

Эти записи вызвали большой резонанс, ведь речь идет не просто о сомнительном заработке, а о финансовых операциях с государствами-террористами во время войны.

На сообщение Максима Скибинского отреагировали представители финансовых учреждений, в частности соучредитель Monobank и «Приват Банк».

«Переслал в финансовый мониторинг. Кажется, на отказ в обслуживании она 100% наговорила», — прокомментировал Гороховский.

Реакция украинских банков на ситуацию

После публикации сообщения Скибинский сообщил, что команда Богданы Гончарук связалась с ним, и предлагала деньги за опровержение. По его словам, этот разговор записан, однако пока не будет опубликован.

Чтобы снять любые сомнения относительно даты аудиозаписей, блогер обнародовал скриншоты файлов. По его словам, что инструкции как оперировать деньгами из России и Беларуси, блогерша давала уже в разгар полномасштабной войны.

Сообщение Максима Скибинского в Threads

Что говорит Гончарук

Богдана Гоначук прокомментировала ситуацию на своей странице в Instagram заявила, что не принимает оплат из страны агрессора. В подтверждение своим словам, она опубликовала скриншоты переписок с клиентами из России.

Богдана Гоначук отрицает ведение бизнеса с РФ

Сторис Богданы Гончарук в Instagram

Однако и здесь есть интересный нюанс. Блогер Максим Скибинский комментируя такое объяснение Гончарук, публикует скриншот с отзывом россиянки Анюты Рай, который по его словам, был опубликован 28 ноября 2022 года.

Более того, у вечных-сторис Гончарук есть также отзыв на курс этой же девушки.

Скриншот

Скриншот

Гетманцев взял дело под личный контроль

На ситуацию вокруг финансовых махинаций Богданы Гончарук обратили внимание и в парламенте. Председатель налогового комитета Даниил Гетманцев публично отреагировал на обвинения, опубликовав сообщение в Facebook.

Нардеп заявил, что берет это дело под личный контроль и пообещал детально разобраться в операциях блогера.

«Если Богдана действительно заработала 2 млн долл. и не уплатила налоги минимум с 70 млн грн — это статья 212 УК, а если еще и вывела средства в страну-оккупанта — тогда это ст. 111 УКУ (государственная измена). Беру ситуацию под контроль. Разбираюсь. Вернусь», — написал Гетманцев.

Не первый скандал и отзывы клиенток

Для Богданы Гончарук это далеко не первый публичный скандал. Ранее она уже становилась объектом критики в YouTube-шоу«MAKE ME ЅСАМ!» Алексея Дурнева.

Блогер выпустил обзор на один из ее курсов, где девушка обещала аудитории стремительное обогащение только благодаря «правильному» мышлению, что вызвало волну иронии и скепсиса в сети.

В свою очередь в сети, девушки и женщины которые покупали курсы у Богданы начали делиться отзывами об обучении.

Большинство рассказывает, что на этих курсах не было конкретики и разбора реальных кейсов, кроме того цена за такие «знания» были слишком завышены. Более того, попадались рассказы девушек, которые брали кредит, чтобы оплатить это обучение.

Также в сети пользователи делятся историями по организации ее работы, где отмечают что Богдана не добросовестная клиентка.

Больше — смотрите в карусели:

