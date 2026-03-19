Миллионы на ветер: военный "разнес" бусификацию и подал идею для ТЦК

«Бусифицированные» часто становятся обузой для своих подразделений или идут в СЗЧ — резкое заявление военного / © ТСН

«Бусифицированные» мобилизованные становятся обузой на фронте, очень часто убегают в СЗЧ, тогда как государство тратит на их подготовку миллионы.

Такое мнение высказал командир подразделения разведки ВСУ Денис Ярославский в комментарии«Киев 24».

Ярославский считает, что насильно мобилизованные, которые категорически не хотят служить, будут убегать из войска по первому поводу. Это приводит к случаям самопроизвольного оставление частей (СЗЧ) на разных этапах:

во время базовой общевойсковой подготовки (БЗВП);

сразу по прибытии в боевую бригаду;

во время первого боевого столкновения, когда такие лица бросают оружие.

«Такие люди вообще с самого начала настроены на побег. Я недавно слышал одного фронтового военнослужащего, штурмовика, позывного „Ниндзя“. Мне очень понравилось его высказывание. Он сказал, что ТЦК-шники выполняют план, бусифицируют бедолах, а потом мы, сухопутки, выходим с этими людьми на „боевку“. И получаем людей, совсем не приспособленных для ведения боевых действий. И они являются только обузой для штурмовиков или сухопутки», — рассказывает командир.

По его мнению, если бы работник ТЦК мобилизовал 30-40 человек, роту, взвод, отделение и т.д. А потом с ними прошел боевое согласование и вышел бы на боевое задание, после этого вряд ли он кого-то «бусифицировал».

Военный заметил, что работники ТЦК работают на статистические показатели, не задумываясь о качестве пополнения.

«А что дальше будет с этими людьми, никого не волнует. А государство тратит на это деньги. Потому что каждому нужно минимальную зарплату заплатить, каждому нужно научить, накормить, ему нужно дать форму. Он должен пройти все за государственные средства, хотя бы базовую подготовку. А еще какая-нибудь зарплата. То есть это не решение вопросов, а только нагрузка дополнительно на бюджет. Человек же так вот убегает, а государство потратило на него 20, 30, 50, 100 тысяч гривен. Теперь умножаете это на тысячи людей — какие пустые потери несет государство. То есть, это тоже не решение подхода», — подытожил Денис Ярославский.

