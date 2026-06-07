Миллионы украинцев за границей: Лубинец назвал ошеломляющее количество беженцев

Беженцы из Украины / © ТСН.ua

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С начала российской агрессии в 2014 году за границу выехали уже около 8,5 миллиона украинцев, а для возвращения этих людей домой необходимо создать надежные безопасные и социальные условия.

Об этом сообщилУполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram, комментируя свое выступление на Саммите мирового украинства в Швейцарии.

По словам омбудсмена, масштабы вынужденной миграции украинцев являются беспрецедентными.

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«По данным УВКБ ООН, с 2022 года за границу выехали более 5,7 млн украинцев, а если считать с начала российской агрессии в 2014 году — уже 8,5 млн человек. Это глобальный вызов, который требует скоординированных действий», — подчеркнул Лубинец.

Он отметил, что одним из ключевых инструментов защиты украинцев за рубежом должен оставаться механизм временной защиты, который должен действовать до завершения активных боевых действий в Украине и прежде всего распространяться на уязвимые категории граждан.

Отдельное внимание омбудсман обратил на случаи изъятия украинских детей иностранными органами опеки. По его словам, Офис омбудсмена уже сталкивался с такими ситуациями, в частности в Италии.

«МГП прямо запрещает усыновление детей из стран, где идет война. Мы жестко реагируем на такие факты и призываем международных партнеров обратить на это внимание», — подчеркнул Лубинец.

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В то же время он подчеркнул, что для возвращения миллионов украинцев после завершения войны недостаточно только политических призывов.

«Нужны два условия: надежные международные гарантии безопасности и отдельная международная инициатива по обеспечению жильем, без которой массового возвращения не произойдет», — заявил омбудсмен.

Лубинец добавил, что Украина вместе с международными партнерами должна создать условия, которые позволят гражданам безопасно вернуться домой и строить свое будущее в собственном государстве.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что многие иностранные государства стремятся оставить украинских граждан у себя из-за их высокого уровня квалификации и значительного вклада в развитие местных экономик.

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