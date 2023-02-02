Миллионы в диване: журналисты получили видео из обысков у экс-заместителя Резникова

В Сети появилось видео августовских обысков у фигуранта расследования о мошенничестве на закупках у Минобороны.

Соответствующее видео получило издание "Украинская правда".

Отмечается, что на кадрах зафиксированы обыски у фигуранта расследования мошенничества на закупках у Минобороны — экс-замминистра обороны Александра Миронюка.

В его диване правоохранители обнаружили почти миллион долларов. На видео запечатлен момент изъятия средств во время следственных действий, когда мужчина, вероятно, следователь, достает из боковой ниши дивана или кровати пачки денег и складывает их на огромную кучу.

Напомним, 31 августа 2022 года прошли обыски у теперь уже экс-начальника департамента госзакупок МОУ Богдана Хмельницкого. Чиновника подозревали в том, что он причастен к делу с бронежилетами.

В это время появилась информация, что у чиновника изъяли огромную сумму денег, которые якобы были спрятаны в диване. Впоследствии стало известно, что речь идет не о Хмельницком, а об экс-заместителе министра Александре Миронюке, который до своего увольнения в 2021 году как раз и курировал департамент закупок. Этот чиновник также фигурирует по делу о бронежилетах.

Во время обысков у Миронюка обнаружили 17 миллионов 78 тысяч гривен, 400 тысяч 100 долларов и 100 тысяч 380 евро. Однако сразу после обысков Миронюк предоставил суду "документ", что деньги с дивана были не его. У нотариально заверенном заявлении, заключенном через неделю после обысков, говорилось, что в январе 2022 года все изъятые деньги Миронюку одолжила 86-летняя жительница Харькова Элеонора Думиньш.

Следует отметить, что Думиньш является родственницей основателей харьковского "ХАДО-холдинга", среди прочего занимающегося производством винтовок. Кроме того с 2016 года Элеонора Думиньш зарегистрирована как ФЛП для оптовой торговли, и при регистрации указала е-mail и телефон, принадлежащие "ХАДО". Именно этот холдинг имеет давние рабочие отношения с государственным спецэкспортером "Прогресс", в котором до и после работы в Минобороны трудоустроен Миронюк.

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