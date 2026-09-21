«Миллионы в тумбочках»: ВАКС начал рассмотрение дела экс-директора Хмельницкой МСЭК Крупы

Суд начал рассмотрение дела Татьяны Крупы

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Высший антикоррупционный суд начал рассмотрение дела против экс-директора Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы, обвиняемой в получении средств преступным путем и их легализации через недвижимость, а также в декларировании недостоверной информации. Также будут рассматривать дело против ее мужа Владимира и сына Александра, который ранее возглавлял областное управление Пенсионного фонда.

Об этом сообщает корреспондент ТСН Ирина Маркевич с места событий.

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ВАКС рассматривает дело скандально известной экс-руководительницы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы

По версии следствия, бывшей главе медико-социальной экспертной комиссии инкриминируют получение средств преступным путем, последующее их отмывание через покупку недвижимости и внесение заведомо недостоверных сведений в декларацию.

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Ее мужа и сына обвиняют в пособничестве в легализации этого имущества, а сыну Александру Крупе дополнительно выдвинули обвинения в обмане в декларации. На судебное заседание семья прибыла вместе с командой правозащитников.

Разоблачение семьи Татьяны Крупы состоялось в октябре 2024 года. Во время обысков в их доме правоохранители изъяли только наличными около 6 миллионов долларов США — деньгами были набиты тумбочки, чемоданы и застелена кровать.

Кроме этого, следствие выявило заграничные объекты недвижимости в Австрии, Испании и Турции, а также около 2,3 миллиона долларов на валютных банковских счетах.

После задержания Татьяну Крупу поместили под стражу с суммой залога более 500 миллионов гривен. Впоследствии размер залога уменьшили до 20 миллионов гривен, после внесения которого она покинула следственный изолятор.

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Если вина фигурантов будет доказана в суде, бывшей главе МСЭК грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества. Реальные сроки лишения свободы грозят ее мужу и сыну.

Татьяна Крупа: экс-начальницу Хмельницкой МСЭК разрешили выпустить из-под стражи

Напомним, Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения подозреваемой в коррупции бывшей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе, позволив освободить ее из-под стражи под залог в размере 20 миллионов гривен.

Такое решение принято из-за ограничения Уголовно-процессуального кодекса по максимальному сроку содержания под стражей во время досудебного расследования (до 12 месяцев), ведь подозреваемая на тот момент уже провела в СИЗО 11 месяцев.

ВАКС обязывал ее до 4 ноября 2025 носить электронный браслет, не покидать Хмельницкий без разрешения, сдать загранпаспорт, являться по вызову и не общаться с работниками МСЭК и его посетителями.

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Ранее работники ГБР обнаружили у нее более 1,5 млн долларов незадекларированных наличных и недвижимость, за что ей грозит до 10 лет лишения свободы. Несмотря на громкий скандал осенью, Крупа продолжала возглавлять областную МСЭК до момента своего увольнения во время ликвидации учреждения.

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