Миллионы за "белые билеты": как военные в Украине зарабатывают на взятках

В Украине за время проведения мобилизации военкомы в некоторых территориальных центрах комплектования выстроили коррупционные схемы. За отсрочку от армии от военнообязанных требуют немалые суммы.

На днях в центре коррупционного скандала оказался одесский военком Евгений Борисов, работающий в Малиновском военкомате. Экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук в своем Telegram-канале обвинил военкома в том, что тот тратит миллионы евро на недвижимость в Европе и элитные автомобили. Речь идет, в частности, о том, что Борисов для своей матери-пенсионерки приобрел виллу в Марбелье, Испания, за 3 млн 950 тыс. евро. Также военком на свою жену приобрел там офис стоимостью до 2 млн. евро, сообщил экс-депутат.

Военным Евгений Борисов / Фото: Telegram/Игорь Мосийчук

Вилла одесского военкома / Фото: Telegram/Игорь Мосийчук

"Стоит отметить, что мать военного комиссара — пенсионерка Борисова Надежда Семеновна, является учредителем и бенефициаром ООО "Юг" — предприятия, чистая прибыль которого в довоенное время составляла чуть более 800 000 грн в год на трех учредителей, таким образом, чтобы накопить на приобретение указанной элитной недвижимости за границей ей нужно было работать 33 года!", — написал Мосийчук.

Экс-нардеп также утверждает, что одесский военком отдыхал в Марбелье с 22.12.2022 по 18.01.2023, во время действия военного положения в Украине.

Вилла одесского военкома / Фото: Telegram/Игорь Мосийчук

Видео, как выглядит шикарная вилла изнутри, можно увидеть на YouTube-канале агентства недвижимости Drumelia:

Также экс-нардеп сообщил, что Евгений Борисов приобрел в Европе дорогой внедорожник и задокументировал его как "гуманитарную помощь".

По его данным, Борисов завез из-за границы Mercedes Benz G63 AMG 2022 года выпуска стоимостью 10 млн грн и оформил свою жену. Машина была зарегистрирована 15 ноября 2022 года по адресу ул. Заньковецкой, 7/7, где находится Малиновский ТЦК.

Авто одесского военкома / Фото: Telegram/Игорь Мосийчук

"Через два дня после регистрации в Украине машину вывезли в Испанию к жене Борисова", — отмечает Мосийчук.

Авто одесского военкома / Фото: Telegram/Игорь Мосийчук

По словам экс-депутата, фирма жены Борисова и его машины зарегистрированы на военкомат.

"Продавал "белые билеты", воровал на обеспечении военных, сын работает в Одесском управлении СБУ. 5 тысяч "белый билет" стоил... Условно говоря, 2 тысячи одесситов, купивших "белый билет", отдали от 5 до 10 тыс. евро, и он заработал 10-20 млн", — отметил Мосийчук и добавил, что желающих могло быть значительно больше 2 тысяч.

Экс-нардеп также сообщил, что лично передал в Национальное антикоррупционное бюро Украины материалы о возможных коррупционных злоупотреблениях одесского военкома.

Сколько военкомы-взяточники берут за услуги

С началом полномасштабного вторжения РФ и объявления мобилизации многие украинцы пытались откупиться от военкоматов. Правоохранительные органы по всей стране выявляют военкомов-взяточников, которые предлагают призывникам "липовые" справки о непригодности к службе.

Так, летом работники Государственного бюро расследований разоблачили в Полтавской области начальника одного из районных территориальных центров комплектования, который за взятки обещал избежать призыва по мобилизации. Стоимость "услуги" составляла 50 тыс. грн.

Во Львовской области начальник Яворивского районного ТЦК за 3 тыс. долларов оформил военнообязанному документы о временной непригодности к службе по состоянию здоровья, которые предоставляют право беспрепятственного выезда за пределы Украины.

В Сарнах Ровенской области разоблачили участкового инспектора одного из райотделов полиции, который требовал 500 долларов от местного жителя за отсрочку мобилизации в ряды ВСУ. Работник полиции был задержан после получения взятки мечеными купюрами.

В Хмельницком работник военкомата за 1,7 тыс. долларов взятки пообещал помочь "откосить" от службы одному из призывников, которому уже вручили повестку.

В Киеве СБУ разоблачила на системной коррупции заместителя начальника Центральной военно-врачебной комиссии Минобороны, который за 5 тыс. долларов предлагал мужчинам уклониться от военной службы в условиях военного положения. Во время обысков на работе и дома у коррупционера правоохранители обнаружили наличные деньги более чем на 5 млн грн.

Скандалы с вручением повесток в Украине

В Украине идет общая мобилизация, при выдаче повесток нередко возникают скандальные инциденты, военнослужащих обвиняют в превышении служебных обязанностей.

В частности, по Сети разлетелось видео из Одессы, где сотрудники военкомата передвигались на автомобиле скорой помощи и раздавали повестки. В местном военкомате подтвердили, что такой случай действительно имел место. Там объяснили, что машину "скорой" получили в рамках мобилизации транспортных средств и используют ее в качестве микроавтобуса. Из-за возмущения украинцев в ТЦК пообещали больше не использовать "скорую" для раздачи повесток, хотя заверили, что это не запрещено законом.

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Ранее общественность возмутил другой случай из Одессы – жестокое задержание мужчины во время вручения повестки. Из-за этого инцидента была назначена служебная проверка.

В Черкассах работники территориального центра комплектования втроем избили гражданского, один – ногой в лицо.

В Днепре руководительница элитного ресторана набросилась на работников ТЦК, которые пришли проверить документы у посетителей ее заведения. Также в Днепре сняли на видео, как трое мужчин в военной форме гонятся за гражданским. Один из военных в руке держит какие-то бумаги.

В Ивано-Франковске жестоко задержали мужчину из-за повестки. На видео лица в военной форме положили мужчину лицом в асфальт.

В Тернополе женщины "отбивали" прохожего от работников ТЦК. Конфликт возник из-за того, что работники военкомата якобы применяли при задержании физическую силу.

А в Киеве представители военкомата раздавали повестки на собрании "дрифтеров".

"Загонять заряженные тачки в самый центр города, реветь там моторами, дрифтовать по улицам — это уже называется фарс во время войны. А возле этих заряженных моторов крутятся молодчики, которые по возрасту и состоянию здоровья могли бы, например, держать автомат", — отметили в Департамент патрульной полиции.

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