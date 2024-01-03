Милованов предложил проводить мобилизацию путем лотереи: Сеть взорвалась

Экс-министр напомнил, что мобилизацию с помощью жеребьевки или лотереи раньше практиковали в США.

Эксминистр экономики Тимофей Милованов предложил проводить мобилизацию путем лотереи или жеребьевки.

Об этом он написал в Facebook.

"Большинство моих читателей пишут, что правильный подход к мобилизации — через лотерею или жеребьевку. Государство случайно вытягивает день и месяц. Те люди, которые родились в эти дни, мобилизуются, другие нет. И так делает для каждой волны мобилизации", — отметил Милованов.

Несколько дней назад экс-министр напомнил, что мобилизацию с помощью жеребьевки или лотереи практиковали в США, в том числе во время мировых и войны во Вьетнаме.

"Меня поразил подход США. Долгое время в ХХ веке они решали кто будет мобилизован через лотерею. Публично, прозрачно, вытягивались номера дня и месяца рождения. Все, кто родился в тот день определенного возраста, мобилизовывались. Так было в мировые войны. Во время Вьетнама мехнанизм был сложнее, но тоже кого мобилизовывать выбирали просто, прозрачно и случайно", – отмечает Милованов.

Он отметил, что такой механизм считался неэффективным, так как таким образом могли мобилизовать, например, ключевого ученого или инженера, разрабатывавшего важное оружие.

Также читайте Обсуждается бронирование мужчин с высокой зарплатой: кого могут освободить от мобилизации

Кроме того, экс-министр напомнил, что в США официально разрешалось откупиться от мобилизации огромной в то время суммой или найти желающего вместо себя.

"Справедливость требует, чтобы все были равны и могли быть мобилизованы с одинаковой вероятностью и по одинаковым правилам, от людей в селах до людей на Печерске, от безработных до миллиардеров...

Нет правильного решения. Это вопрос политический, который должны решить политики с учетом настроений общества. Всех удовлетворить невозможно. И придется что-то принести в жертву: либо справедливость, либо эффективность, либо и то и другое", – подытожил Милованов.

В комментариях пользователи критично отнеслись к такой идее.

В частности, украинцы не верят, что даже в случае лотереи все категории населения будут в равных условиях.