Милованов предложил проводить мобилизацию путем лотереи: Сеть взорвалась

Экс-министр напомнил, что мобилизацию с помощью жеребьевки или лотереи раньше практиковали в США.
Эксминистр экономики Тимофей Милованов предложил проводить мобилизацию путем лотереи или жеребьевки.
Об этом он написал в Facebook.
"Большинство моих читателей пишут, что правильный подход к мобилизации — через лотерею или жеребьевку. Государство случайно вытягивает день и месяц. Те люди, которые родились в эти дни, мобилизуются, другие нет. И так делает для каждой волны мобилизации", — отметил Милованов.
Несколько дней назад экс-министр напомнил, что мобилизацию с помощью жеребьевки или лотереи практиковали в США, в том числе во время мировых и войны во Вьетнаме.
"Меня поразил подход США. Долгое время в ХХ веке они решали кто будет мобилизован через лотерею. Публично, прозрачно, вытягивались номера дня и месяца рождения. Все, кто родился в тот день определенного возраста, мобилизовывались. Так было в мировые войны. Во время Вьетнама мехнанизм был сложнее, но тоже кого мобилизовывать выбирали просто, прозрачно и случайно", – отмечает Милованов.
Он отметил, что такой механизм считался неэффективным, так как таким образом могли мобилизовать, например, ключевого ученого или инженера, разрабатывавшего важное оружие.
Кроме того, экс-министр напомнил, что в США официально разрешалось откупиться от мобилизации огромной в то время суммой или найти желающего вместо себя.
"Справедливость требует, чтобы все были равны и могли быть мобилизованы с одинаковой вероятностью и по одинаковым правилам, от людей в селах до людей на Печерске, от безработных до миллиардеров...
Нет правильного решения. Это вопрос политический, который должны решить политики с учетом настроений общества. Всех удовлетворить невозможно. И придется что-то принести в жертву: либо справедливость, либо эффективность, либо и то и другое", – подытожил Милованов.
В комментариях пользователи критично отнеслись к такой идее.
В частности, украинцы не верят, что даже в случае лотереи все категории населения будут в равных условиях.
Ранее нардепка Марианна Безугла рассказала новые подробности закона о мобилизации.
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