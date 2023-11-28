"Мин и бетона хватит": Зеленский на Ставке поручил усилить укрепления

Вечером 28 ноября президент Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам и рассказал о главных событиях суток.

Ставка

Президент провел заседание Ставки, которое назвал "особым, длительным и подробным". Он выделил три важных темы.

1.Строительство укреплений

"Первое – фортификация. Значительно усиливаем. Были подробные доклады на всех уровнях: Генштаб, Министерство обороны, Премьер-министр, областная власть, командующие ОСУВ. Все финансы есть. Все решения есть. Должна быть полная соответствующая работа в громадах. Все абсолютно детализировано – мин и бетона нашему государству точно хватит. Нужно больше скорости и эффективности, и у каждого, кто за это отвечает, есть четкие задачи", – сказал глава государства.

2. ПВО

На Ставке был рассмотрен важный анализ недавних атак против Украины – ракеты, массированные удары дронов. Участники заседания проанализировали тактику защиты украинской противовоздушной обороны.

"Четкая потребность – развитие и усиление наших мобильных огневых групп, а также все максимально эффективные системы ПВО. Отдельно проанализировали работу "петриотов" и "насамсов" – все очень эффективно, я благодарен партнерам, которые помогают нам именно с этими системами. Командующий Воздушными силами и другие соответствующие командующие, Министерство обороны имеют необходимые поручения", – отметил Зеленский.

3. Фронт.

По словам президента, особое внимание – на донецкие направления: Авдеевка, Марьинка, район Бахмута. Там за эти сутки происходили наиболее интенсивные боевые столкновения.

"Я благодарю всех наших воинов за силу и стойкость. Купянское направление – я хочу особо отметить удержание наших позиций. Обсудили также и наши действия на южных направлениях", – сказал Зеленский.

"Хорошие дальнобойные вещи"

Зеленский провел сегодня отдельное совещание с министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александром Камышиным, которое назвал оптимистичным.

"Мы готовим, в частности, хорошие дальнобойные вещи, чтобы оккупанты чувствовали украинскую силу", — отметил президент.

Бюджет

Глава государства подписал закон о государственном бюджете на следующий год. В нем главный приоритет – это защита от российской агрессии.

"Но при этом мы учитываем социальные потребности наших людей и полностью выполняем социальные обязательства нашего государства. Во время полномасштабной войны это чрезвычайно важно, чтобы каждый наш гражданин, нуждающийся в государственной поддержке, получал ее. И каждый, кто сейчас создает рабочие места, кто сохраняет бизнес и даже развивает его, все, кто в Украине и с Украиной, работают честно и поддерживают других, поддерживают и нашу оборону, и наше приближение к украинским целям", – подытожил он.

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Зеленский: Особое заседание Ставки. Мины и бетон. Анализ воздушных атак РФ