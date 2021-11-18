Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Минцифры обещает мобильный Интернет на всех международных дорогах Украины: когда появится

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Минцифры обещает мобильный Интернет на всех международных дорогах Украины: когда появится

pixabay.com

Также Минцифры работает над проектом покрытия Интернета на железнодорожных путях.

К концу 2022 года на всех международных дорогах Украины появится мобильный Интернет.

Об этом рассказал заместитель министра цифровой трансформации Александр Шелест.

По его словам, до конца следующего года мобильные операторы обещали обеспечить покрытие на всех автомобильных дорогах международного значения.

"Также мы понимаем, что очень велика потребность обеспечения Интернета и на железной дороге. Сейчас мы разрабатываем проект покрытия Интернета на железнодорожных путях. Уже есть определенные расчеты, определенное видение технологиий, которые должны использоваться, и, собственно, масштаб бюджета для этого проекта", – добавил Шелест.

Напомним, что в Киеве появилась тестовая зона 5G, похожую в скором времени откроют в Харькове.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Следующая публикация