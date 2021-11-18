Минцифры обещает мобильный Интернет на всех международных дорогах Украины: когда появится

Минцифры обещает мобильный Интернет на всех международных дорогах Украины: когда появится

Также Минцифры работает над проектом покрытия Интернета на железнодорожных путях.

К концу 2022 года на всех международных дорогах Украины появится мобильный Интернет.

Об этом рассказал заместитель министра цифровой трансформации Александр Шелест.

По его словам, до конца следующего года мобильные операторы обещали обеспечить покрытие на всех автомобильных дорогах международного значения.

"Также мы понимаем, что очень велика потребность обеспечения Интернета и на железной дороге. Сейчас мы разрабатываем проект покрытия Интернета на железнодорожных путях. Уже есть определенные расчеты, определенное видение технологиий, которые должны использоваться, и, собственно, масштаб бюджета для этого проекта", – добавил Шелест.

Напомним, что в Киеве появилась тестовая зона 5G, похожую в скором времени откроют в Харькове.

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