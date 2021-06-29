Минцифры запускает бета-тест COVID-сертификатов: как зарегистрироваться

"Ковидный" сертификат подтверждает факт вакцинации украинцев.

Министерство цифровой трансформации запускает начале бета-тестирования COVID-сертификат. Зарегистрироваться можно уже сейчас.

Об этом рассказал глава Минцифры Михаил Федоров.

Бета-тест стартует 1 июля. В нем может принять участие каждый желающий, кто получил две дозы вакцины от COVID-19 на территории Украины. Все тестировщики получат доступ в течение 48 часов.

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"Что такое "ковидный" сертификат? Это документ в додатке "Дія", подтверждающий ваш статус о вакцинации в Украине, на территории ЕС и других странах. Работать будет, как и любой другой документ в "Дії" — его действительность можно будет проверить через QR-код", — пояснил министр.

По его словам, Украина — одна из первых стран, которая начала коммуникацию с командой ЕС по внедрению COVID-сертификатов. Были учтены требования EU Digital COVID Certificate Еврокомиссии и Smart Vaccination Certificate ВОЗ.

Напомним, COVID-сертификаты, которые в ЕС договорились запустить с 1 июля, должны упростить путешествия в условиях пандемии, которые коронавирус поставил на паузу. В частности, речь идет о том, что турист с таким документом освобождается от необходимости сдавать тесты, соблюдать карантин по прибытии в ту или другую страну.

Ранее сообщалось, что ЕС может признать украинские COVID-сертификаты до конца лета.

ТСН.ua расспросил о COVID-сертификатах у проектного менеджера в Министерстве цифровой трансформации Екатерины Черногоренко и в Министерстве здравоохранения Украины. Что это за сертификат и пустят ли с ним в Европу — читайте в нашем материале.

Новости Украины: с 1 июля в приложении "Дія" должен заработать цифровой COVID-сертификат

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