Минцифры запускает бета-тест COVID-сертификатов: как зарегистрироваться

"Ковидный" сертификат подтверждает факт вакцинации украинцев.
Министерство цифровой трансформации запускает начале бета-тестирования COVID-сертификат. Зарегистрироваться можно уже сейчас.
Об этом рассказал глава Минцифры Михаил Федоров.
Бета-тест стартует 1 июля. В нем может принять участие каждый желающий, кто получил две дозы вакцины от COVID-19 на территории Украины. Все тестировщики получат доступ в течение 48 часов.
"Что такое "ковидный" сертификат? Это документ в додатке "Дія", подтверждающий ваш статус о вакцинации в Украине, на территории ЕС и других странах. Работать будет, как и любой другой документ в "Дії" — его действительность можно будет проверить через QR-код", — пояснил министр.
По его словам, Украина — одна из первых стран, которая начала коммуникацию с командой ЕС по внедрению COVID-сертификатов. Были учтены требования EU Digital COVID Certificate Еврокомиссии и Smart Vaccination Certificate ВОЗ.
Напомним, COVID-сертификаты, которые в ЕС договорились запустить с 1 июля, должны упростить путешествия в условиях пандемии, которые коронавирус поставил на паузу. В частности, речь идет о том, что турист с таким документом освобождается от необходимости сдавать тесты, соблюдать карантин по прибытии в ту или другую страну.
Ранее сообщалось, что ЕС может признать украинские COVID-сертификаты до конца лета.
ТСН.ua расспросил о COVID-сертификатах у проектного менеджера в Министерстве цифровой трансформации Екатерины Черногоренко и в Министерстве здравоохранения Украины. Что это за сертификат и пустят ли с ним в Европу — читайте в нашем материале.