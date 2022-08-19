Минцифры запускает услугу "єВідрядження": как оформить выезд мужчин за границу и какая сумма залога

Кабинет министров принял постановление, которым предпринимателям разрешено выезжать в рабочую командировку до 7 дней за границу.

Для удобного и быстрого оформления выезда за границу Министерство цифровой трансформации запускает новую услугу "єВідрядження". Воспользоваться услугой могут физические лица-предприниматели и юридические лица.

Об этом говорится на странице Действие в Telegram.

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Подать заявку на выезд на портале "Дія" всего в несколько кликов:

подайте налоговую отчетность,

уплатите единый социальный взнос,

за семь дней до командировки внесите 200 тысяч гривен на счет "Ощадбанка".

"Средняя заработная плата у компании должна быть не менее 20 тысяч гривен. Получить разрешение на выезд одновременно смогут не более 10% от количества застрахованных лиц, но при этом не более 10 человек из компании одновременно", — отметили в компании.

Напомним, Кабмин принял решение разрешить представителям украинского бизнеса выезжать за границу. Соответствующее решение вступит в силу с 1 сентября. Что нужно для выезда – читайте ЗДЕСЬ.

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