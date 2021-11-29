Минцифры запускает тестирование услуги по изменению прописки в "Дия": как принять участие

Минцифры запускает тестирование услуги по изменению прописки в "Дия": как принять участие

Бета-тестирование стартует с 1 декабря на портале "Дия", но записаться для участия можно уже сейчас.

Министерство цифровой трансформации с 1 декабря запускает бета-тестирование изменения прописки в приложении "Дия". Принять участие в тестировании новой функции могут почти все граждане Украины, за исключением нескольких городов.

Об этом глава Минцифры Михаил Федоров рассказал в эфире "Сніданок з 1+1".

"Мы наладили взаимодействие между всеми реестрами территориальных общин. И сегодня, когда человек переезжает в другой город жить, он сможет онлайн менять место жительства и данные будут мигрировать онлайн без бумаг вообще. Мужчинам также не нужно будет ходить в военкомат, там тоже будут получать автоматически эту информацию", — рассказал Федоров.

Министр цифровой трансформации сообщил, что бета-тестирование стартует с 1 декабря на портале "Дия", но записаться для участия можно уже сейчас по ссылке.

"Команда Минцифры полностью меняет формат услуги. Теперь нужно только заполнить заявление онлайн в удобное для вас время вместо очередей и посещений госучреждений. Услугу можно будет получить за 1 рабочий день", — отмечают в Минцифре.

Для прохождения тестирования новой функции требуется:

налоговый номер заявителя и собственников/совладельцев жилья;

КЭП заявителя и владельцев/совладельцев жилья;

право собственности на жилье должно быть внесено в Реестр недвижимости (с 2013 года);

заявитель должен быть старше 14 лет.

Услуга будет доступна всем городам Украины, за исключением Днепра, Одессы, Черновцов, Николаева и Херсона. Здесь граждане смогут воспользоваться тестовой версией функции спустя некоторое время.

Напомним, в приложении "Дия" появилась возможность сгенерировать COVID-сертификат об отрицательном результате ПЦР-теста. "Ковид"-документ находится на стадии бета-тестирования.

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