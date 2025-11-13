Миндич и Цукерман под санкциями: что известно об ограничениях и смогут ли они вернуться в Украину

Зеленский ввел санкции о ты Миндича и Цукермана / © ТСН.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении персональных санкций в отношении бизнесменов Тимура Миндича и Александра Цукермана, которые являются ключевыми фигурантами дела о масштабных «откатах» в «Энергоатоме».

Санкционный пакет предусматривает 17 видов ограничений, включая полную блокировку активов, а также лишение их государственных наград.

Что известно о санкциях против Миндича и Цукермана — читайте в материале ТСН.ua.

Санкции против фигурантов дела по «Энергоатому»: подробности

В среду, 12 ноября, премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что Украина может применить персональные санкции в отношении бизнесменов Тимура Миндича и Александра Цукермана.

Решение обсудили на заседании Кабмина. Впоследствии президент Владимир Зеленский подписал указ №843/2025 о введении санкций против фигурантов дела по «Энергоатому» — Тимура Миндича и Александра Цукермана.

Тимур Миндич (слева) и Александр Цукерман (справа) / © Радіо Свобода

Согласно обнародованным документам на сайте Офиса президента, известно, что в отношении Миндича и Цукерманавведено 17 санкционных ограничений сроком на три года, тогда как лишение государственных наград Украины применено бессрочно.

В документе также указано, что Миндич и Цукерман являются гражданами Израиля.

К фигурантам дела применен полный перечень ограничений, предусмотренных Законом Украины «О санкциях». В частности:

блокировка активов;

запрет на вывод капиталов из Украины;

полное прекращение торговых операций и транзита ресурсов;

запрет участия в приватизации и аренде госимущества;

запрет пользования радиочастотным спектром Украины;

ограничение или прекращение предоставления электронных коммуникационных услуг;

полный запрет приобретения земельных участков;

запрет публичных закупок и оборонных контрактов;

запрет увеличения доли в уставном капитале украинских компаний.

Приложение к решению СНБО о санкциях

Приложение к решению СНБО о санкциях

Приложение к решению СНБО о санкциях

Стоит заметить, что по данным СМИ, Тимур Миндич сбежал из Украины в направлении Польши всего за четыре часа до начала обысков в его киевских квартирах. Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) подтвердила, что пересечение границы было законным, поскольку бизнесмен имеет троих детей до 18 лет, и на момент выезда никаких ограничений по отношении него не действовало.

Между тем Александр Цукерман выехал из страны официально «несколько недель назад», используя свой паспорт гражданина Израиля.

Чем отличаются санкции против Миндича и Цукермана от тех, которые были введены в феврале 2025 года

В феврале 2025 года Зеленский ввел санкции против ряда лиц, среди которых: пятый президент Украины и лидер «Евросолидарности» Петр Порошенко; бизнесмен Игорь Коломойский; бывший нардеп Константин Жеваго; украинский миллиардер и соучредитель «ПриватБанка», который выехал из Украины, Геннадий Боголюбов; бывший нардеп и предатель Виктор Медведчук.

В феврале 2025 года СНБО принял решение о введении бессрочных санкций против пятого президента Украины Петра Порошенко и еще четырех граждан. / © ТСН.ua

Санкции против Миндича и Цукермана содержат схожий перечень ограничений с санкциями против этих людей, но имеют разный срок и определенные нюансы применения

Ко всем этим лицам применены следующие основные ограничения:

блокирование активов;

лишение государственных наград и других форм награждения;

полное прекращение торговых операций;

запрет на вывод капиталов за пределы Украины;

прекращение выполнения экономических и финансовых обязательств

Отличия:

Для Миндича и Цукермана режим санкций установлен сроком на три года, а лишение наград — бессрочно;

Для других санкции действуют бессрочно и предусматривают дополнительные ограничения, такие как запрет участия в приватизации или аренде государственного имущества, а также отказ в электронных коммуникационных услугах и получении дивидендов.

В свою очередь, в феврале в СБУ отмечали, что предложения по санкциям сделали, учитывая имеющиеся угрозы государственной безопасности, территориальной целостности и суверенитета Украины, а также учитывая создание препятствий для устойчивого экономического развития со стороны упомянутых лиц.

Тогда в ведомстве уточнили, что Порошенко и Медведчуку ранее были объявлены подозрения по тяжким уголовным статьям, включая государственную измену и содействие деятельности террористической организации.

Следствие считает, что, будучи президентом, Порошенко создал энергетическую зависимость Украины от России и оккупационных администраций на Донбассе. Что касается Коломойского, то его подозревают в легализации незаконно полученных средств и завладении чужим имуществом.

В то же время тогда Владимир Зеленский отмечал, что некоторые лица, попавшие под санкции, могут вернуть выведенные средства в бюджет. В таком случае их направят на нужды армии, а санкции будут сняты.

У Зеленского рассказали детали

Уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк подтвердил, что принятое решение предусматривает полный стандартный пакет ограничительных мер. Его слова процитировали в Центре противодействия дезинформации.

«Стандартный набор и строка санкций, включая полную блокировку активов (мгновенный эффект). Применен к лицам, подтвержденным иностранным гражданством», — сказал Власюк.

Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк / Фото: Виталий Носач / © РБК-Украина

Он уточнил, что именно указание иностранного гражданства является важным для дальнейшего оперативного блокирования активов этих лиц в иностранных юрисдикциях.

«Исключительно эти санкции реально блокируют активы в Украине. Утверждение о том, что они „не действуют на украинское имущество“ — это манипуляции, которые не соответствуют действительности», — говорится в сообщении.

Можно ли будет Миндичу въехать в Украину

Нардеп Ярослав Железняк ранее предупреждал, что включение запрета въезда в санкции позволит адвокатам Миндича и Цукермана избежать экстрадиции. Это объясняется тем, что украинские пограничники не будут иметь законных оснований пропустить фигурантов уголовного расследования через границу.

Однако уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк отметил, что санкционный пакет не запрещает Миндичу и Цукерману вернуться в Украину.

«Срок применения санкций — три года (а для оформления награда — бессрочно). Запрета на въезд нет», — сказал Власюк.

Напомним, НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупционную схему «откатов» в стратегическом государственном предприятии «Энергоатом». Антикоррупционные органы установили, что организованная группа, контролируя кадровые и финансовые потоки, фактически «руководила» предприятием через подставных лиц. По итогам операции, подозрения объявлены семи лицам.

ТСН.ua собрал всю имеющуюся информацию о ключевых участниках схемы и детали расследования.

