Миндич предлагал почти миллиард долларов за Fire Point

Тимур Миндич / © Українська правда

Бизнесмен Тимура Миндича, который является главным фигурантом в резонансном коррупционном деле «Мидас», хотел приобрести 50% акций оружейной компании Fire Point, известной как производитель ракет «Фламинго».

Об этом сообщил совладелец и главный конструктор Fire Point Денис Штилерман во время заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования возможных нарушений законодательства в сфере обороны.

По его словам, интерес к компании Тимур Миндич, как и некоторые другие бизнесмены, проявил после того, как Fire Point выиграла международные испытания, организованные американским посольством в марте 2024 года для всех производителей дальнобойного оружия.

«Мы были единственной компанией, которая прошла эти испытания. Мы прошли под влиянием РЭБа и попали в цель. Эти испытания проходили в Украине и финансировались американским посольством», — сказал он.

Штилерман сообщил, что сначала Миндич предлагал около 100 миллионов долларов за долю в компании, но получил отказ. Переговоры продолжались до августа 2025 года, и в итоге бизнесмен предложил чуть меньше 1 млрд долларов за 50% доли компании.

Совладелец Fire Point утверждает, что переговоры с Миндичем прекратились после того, как он назвал человека, на которого будет оформлена его доля в компании.

«Меня не устроил этот человек, и я сказал, что давайте мы расстанемся и больше о продаже доли мы не разговариваем», — сказал он.

Штилерман отказался называть публично человека, которого предлагал Миндич, но пообещал объявить его фамилию на закрытом заседании ВСК.

Совладелец Fire Point также отметил, что не соглашался на продажу доли в компании за наличные.

Я говорю [Миндичу], вы понимаете, что мы не можем взять у вас [деньги] в чемоданах и унести куда-то, вы понимаете, что нам нужны «белые» деньги»?» — сказал он.

Денис Штилерман отметил, что Fire Point, вероятно, не будет продавать долю компании из-за дальнейшего роста ее стоимости.

Напомним, новое расследование журналистов раскрыло записи тайных разговоров, вероятно, бизнесмена Тимура Миндича с, вероятно, секретарем СНБО Рустемом Умеровым, которые указывают на то, что подсанкционный предприниматель может быть одним из бенефициаров компании-производителя оружия Fire Point. В Fire Point отрицают связи с Миндичем и еще ряд фактов из «пленок», а также обратились в НАБУ с просьбой проверить подлинность записей.

