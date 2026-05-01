Миндич — совладелец Fire Point?: все о скандале с новыми "пленками" и при чем тут Умеров
Записи разговоров могут свидетельствовать о контроле подсанкционного Тимура Миндича над производителем оружия Fire Point. По данным журналистов, он обсуждал с Рустемом Умеровым многомиллиардные контракты на ракеты, дроны и не только.
Новое расследование журналистов раскрыло записи тайных разговоров, вероятно, бизнесмена Тимура Миндича с, вероятно, секретарем СНБО Рустемом Умеровым, которые указывают на то, что подсанкционный предприниматель может быть одним из бенефициаров компании-производителя оружия FirePoint. В Fire Point отрицают связи с Миндичем и еще ряд фактов из «пленок», а также обратились к НАБУ с просьбой проверить подлинность записей. В то же время Общественный антикоррупционный совет при Минобороны призвал «частично национализировать» компанию.
Вероятные связи Миндича с Fire Point
Издание «Украинская правда» опубликовало расшифровку части записей разговоров, которые детективы НАБУ сделали в рамках дела «Мидас» в киевской квартире Миндича. В этих материалах фигурируют, в частности, бывший первый помощник президента Сергей Шефир, женщина по имени Наталья, которую связывают со строительством в кооперативе «Династия», и Умеров.
По данным журналистов, Миндич вместе с Умеровым обсуждали государственные контракты для FirePoint, производство ею баллистических ракет и возможную продажу доли компании потенциальным инвесторам.
«Согласно данным многочисленных расследований, одним из бенефициаров этой компании (FirePoint — ред.) может быть именно Тимур Миндич. Компания получает самые большие контракты от Министерства обороны, того самого министерства, которое возглавляет Умеров (он уже секретарь СНБО — ред.). И вот теперь бизнесмен жалуется действующему министру обороны, что FirePoint недофинансируют», — рассказал журналист УП Михаил Ткач.
Что содержат «пленки Миндича» о FirePoint — детали
Ткач зачитал отрывки расшифровок разговоров, которые, по его словам, детективы НАБУ могли тайно записать в квартире Миндича. Журналист отметил, что получил эти материалы от источников в политических кругах.
На обнародованных записях слышен фрагмент разговора, вероятно, между Миндичем и Умеровым утром 8 июля 2025 года. Бизнесмен подчеркивает необходимость государственных контрактов для Fire Point, используя формулировки «мы» и «наш», что может свидетельствовать о его возможной причастности к компании.
«Мы всю прибыль свою вложили в первый, пятерку и семерку (речь может идти о дроне FP-1 и ракетах FP-5 и FP-7 производства Fire Point — ред.)», — говорит на пленках голос, похожий на Миндича.
В ответ Умеров, по словам Ткача, выражает готовность содействовать в выделении финансирования для предприятия.
Далее собеседники переходят к теме производства баллистических ракет: вероятный Миндич заявляет, что компания способна изготавливать их в больших объемах при условии надлежащего финансирования.
«Сколько баллистики в год? На следующий год (2026 — ред.) возможно?», — спрашивает голос, похожий на Умерова.
«Мы можем сделать тысячу, 5 тысяч ракет…Мы можем сделать баллистики 7 тысяч штук, по-моему, в год… В баллистику надо вложить 150 млн, не вопрос. Если вы законтрактовались, если вы нам на FP-1 дали, то мы все эти деньги вложим«, — отвечал голос, похожий на Миндича.
Также в разговоре говорится о потенциальной продаже 33% Fire Point инвесторам из Объединенных Арабских Эмиратов за 600 млн долл.
«Мы реальная компания, все, что мы говорили — все сделали. Они оценивают вот так компанию. Хотят 33%… Да, уже есть предложение. С 33% они хотят 60% в компанию инвестировать и 40%, может договоримся и на 50%, сделать кэш-аут», — сказал вероятный Миндич.
Как отметил Ткач, часть записей является сложной для восприятия — в них встречаются нечеткие фрагменты и пропуски слов, однако общий смысл разговора в основном понятен из контекста.
В Fire Point заявили о дискредитации и обратились к НАБУ
Конструктор, совладелец компании Fire Point Денис Штилерман отреагировал на ситуацию, заявив в соцсети X, что новые «пленки Миндича» являются попыткой дискредитации компании.
В заявлении Штилермана отмечается: обнародованные данные могут нанести ущерб репутации компании, создавая связь с лицами, которые фигурируют в расследовании. Также в Fire Point подчеркивают, что распространение подобных материалов без официальных обвинений со стороны правоохранителей усложняет работу и влияет на выполнение государственных контрактов.
«Очередная публичная дискредитация может быть связана с использованием материалов досудебного расследования Национального антикоррупционного бюро Украины в указанном уголовном производстве. При этом, такая публичная дискредитация, без выдвижения официальных претензий со стороны правоохранительных или контролирующих органов, очень негативно влияет на репутацию общества, на возможности качественного и быстрого выполнения государственных контрактов, а также лишает нашу компанию права на эффективную защиту и исчерпывающую коммуникацию относительно такой негативной информации», — говорится в заявлении Штилермана.
В обращении также подчеркивается, что приведенные в публикациях цифры не соответствуют действительности, в частности относительно объемов финансирования.
«В частности, в публикации указывается о выделении компании 311 млрд грн, что абсолютно не соответствует действительности, поскольку доход от реализации ООО „ФАЙЕР ПОИНТ“ за 2025 год составлял 29 324 млн грн, что более чем в 10 раз меньше, чем озвучено в публикациях. Информация о наших финансовых показателях содержится в официальной отчетности общества. Учитывая это, имеются обоснованные основания полагать, что указанная информация могла быть смонтирована или искажена, а для подтверждения ее подлинности необходимо провести экспертное исследование», — говорится в обращении.
Компания призывает НАБУ уточнить, являются ли обнародованные записи частью следственных материалов, и, в случае подтверждения, предоставить их для независимой экспертизы.
«С целью недопущения манипуляций и причинения вреда репутации компании просим опубликовать все имеющиеся упоминания о компании, о ее работниках или акционерах, которые содержатся в протоколах или других доказательствах, имеющихся в распоряжении Национального антикоррупционного бюро Украины. Прошу допросить в качестве свидетеля владельца ООО „ФАЙЕР ПОИНТ“ Штилермана Д.Л. в указанном уголовном производстве с целью предоставления полных развернутых ответов на все возможные вопросы», — добавляет Штилерман.
К слову, в ноябре 2025 года в интервью Наталье Мосейчук Штилерман отрицал информацию о бизнес-связи с Миндичем. По его словам, бизнесмен долгое время вел переговоры о покупке доли в Fire Point, однако в итоге ему отказали.
«Он (Миндич — ред.) пытался стать акционером. Мы вели переговоры, переговоры продолжались какое-то время. Но нет, он не является, он никогда не был акционером. Мы никогда никому, включая Миндича, не давали никаких денег», — заявлял конструктор.
Реакция Умерова на пленки о Fire Point
«Интерфакс-Украина» сообщило о реакции пресс-службы Умерова на «пленки Миндича». Там подчеркнули, что проверку «подлинности, полноты и релевантности любых записей или фрагментов должны устанавливать правоохранительные органы, а использование других источников может привести к указанию непроверенной или неточной информации».
Также у секретаря СНБО подтвердили, что во время пребывания на посту министра обороны он поддерживал рабочие контакты с представителями бизнеса и международными партнерами по вопросам обеспечения ВСУ вооружением.
«Бизнес регулярно поднимает вопросы оплат, контрактов, масштабирования производства и потребностей в быстром финансировании», — отмечается в заявлении пресс-службы Умерова.
Отдельно там обратили внимание на деятельность Fire Point, отметив, что компания занимается производством беспилотников, которые «продемонстрировали свою эффективность на фронте, в частности во время дальнобойных операций вглубь России».
Антикоррупционный совет призвал «частично национализировать» Fire Point
На фоне сообщений о возможных связях компании Fire Point с Миндичем Общественный антикоррупционный совет при Министерстве обороны выступил с призывом «частично национализировать» это предприятие.
В ОАС отмечают, что имеющаяся информация может свидетельствовать о том, что Миндич или входит в число бенефициаров компании, или является ее фактическим ключевым владельцем.
«Когда этот факт подтвердится юридически (например, решением суда), компания Fire Point полностью потеряет возможность поставлять свою продукцию в Силы обороны Украины из-за того, что Тимур Миндич находится в санкционных списках. Уже сейчас понятно, что компания Fire Point предоставила заведомо ложные данные о бенефициарах. И, как следствие, должна получить штраф и получить статус рисковой для поставщиков», — говорится в заявлении.
Антикоррупционный совет отметил необходимость выбрать «наименее вредную стратегию для Сил обороны Украины».
В частности, среди предложений — отстранение Умерова от должности и привлечение его к ответственности за возможное разглашение государственной тайны и злоупотребление служебным положением.
Также, по мнению ОАС, Минбороны и Генеральный штаб ВСУ должны провести аудит контрактов и формирования цен в Fire Point.
Отдельно в заявлении отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский должен инициировать процесс частичной национализации компании. В ГАР объяснили, что это «позволит, при выполнении некоторых условий, продолжить бесперебойные поставки продукции на фронт без обогащения лиц, причастных к коррупционным злоупотреблениям».