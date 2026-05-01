Миндич — совладелец Fire Point?: все о скандале с новыми "пленками" и при чем тут Умеров

Тимур Миндич и Рустем Умеров / © ТСН

Новое расследование журналистов раскрыло записи тайных разговоров, вероятно, бизнесмена Тимура Миндича с, вероятно, секретарем СНБО Рустемом Умеровым, которые указывают на то, что подсанкционный предприниматель может быть одним из бенефициаров компании-производителя оружия FirePoint. В Fire Point отрицают связи с Миндичем и еще ряд фактов из «пленок», а также обратились к НАБУ с просьбой проверить подлинность записей. В то же время Общественный антикоррупционный совет при Минобороны призвал «частично национализировать» компанию.

Вероятные связи Миндича с Fire Point

Издание «Украинская правда» опубликовало расшифровку части записей разговоров, которые детективы НАБУ сделали в рамках дела «Мидас» в киевской квартире Миндича. В этих материалах фигурируют, в частности, бывший первый помощник президента Сергей Шефир, женщина по имени Наталья, которую связывают со строительством в кооперативе «Династия», и Умеров.

По данным журналистов, Миндич вместе с Умеровым обсуждали государственные контракты для FirePoint, производство ею баллистических ракет и возможную продажу доли компании потенциальным инвесторам.

«Согласно данным многочисленных расследований, одним из бенефициаров этой компании (FirePoint — ред.) может быть именно Тимур Миндич. Компания получает самые большие контракты от Министерства обороны, того самого министерства, которое возглавляет Умеров (он уже секретарь СНБО — ред.). И вот теперь бизнесмен жалуется действующему министру обороны, что FirePoint недофинансируют», — рассказал журналист УП Михаил Ткач.

Что содержат «пленки Миндича» о FirePoint — детали

Ткач зачитал отрывки расшифровок разговоров, которые, по его словам, детективы НАБУ могли тайно записать в квартире Миндича. Журналист отметил, что получил эти материалы от источников в политических кругах.

На обнародованных записях слышен фрагмент разговора, вероятно, между Миндичем и Умеровым утром 8 июля 2025 года. Бизнесмен подчеркивает необходимость государственных контрактов для Fire Point, используя формулировки «мы» и «наш», что может свидетельствовать о его возможной причастности к компании.

«Мы всю прибыль свою вложили в первый, пятерку и семерку (речь может идти о дроне FP-1 и ракетах FP-5 и FP-7 производства Fire Point — ред.)», — говорит на пленках голос, похожий на Миндича.

В ответ Умеров, по словам Ткача, выражает готовность содействовать в выделении финансирования для предприятия.

Далее собеседники переходят к теме производства баллистических ракет: вероятный Миндич заявляет, что компания способна изготавливать их в больших объемах при условии надлежащего финансирования.

«Сколько баллистики в год? На следующий год (2026 — ред.) возможно?», — спрашивает голос, похожий на Умерова.

«Мы можем сделать тысячу, 5 тысяч ракет…Мы можем сделать баллистики 7 тысяч штук, по-моему, в год… В баллистику надо вложить 150 млн, не вопрос. Если вы законтрактовались, если вы нам на FP-1 дали, то мы все эти деньги вложим«, — отвечал голос, похожий на Миндича.

Также в разговоре говорится о потенциальной продаже 33% Fire Point инвесторам из Объединенных Арабских Эмиратов за 600 млн долл.

«Мы реальная компания, все, что мы говорили — все сделали. Они оценивают вот так компанию. Хотят 33%… Да, уже есть предложение. С 33% они хотят 60% в компанию инвестировать и 40%, может договоримся и на 50%, сделать кэш-аут», — сказал вероятный Миндич.

Как отметил Ткач, часть записей является сложной для восприятия — в них встречаются нечеткие фрагменты и пропуски слов, однако общий смысл разговора в основном понятен из контекста.

В Fire Point заявили о дискредитации и обратились к НАБУ

Конструктор, совладелец компании Fire Point Денис Штилерман отреагировал на ситуацию, заявив в соцсети X, что новые «пленки Миндича» являются попыткой дискредитации компании.

В заявлении Штилермана отмечается: обнародованные данные могут нанести ущерб репутации компании, создавая связь с лицами, которые фигурируют в расследовании. Также в Fire Point подчеркивают, что распространение подобных материалов без официальных обвинений со стороны правоохранителей усложняет работу и влияет на выполнение государственных контрактов.

«Очередная публичная дискредитация может быть связана с использованием материалов досудебного расследования Национального антикоррупционного бюро Украины в указанном уголовном производстве. При этом, такая публичная дискредитация, без выдвижения официальных претензий со стороны правоохранительных или контролирующих органов, очень негативно влияет на репутацию общества, на возможности качественного и быстрого выполнения государственных контрактов, а также лишает нашу компанию права на эффективную защиту и исчерпывающую коммуникацию относительно такой негативной информации», — говорится в заявлении Штилермана.

В обращении также подчеркивается, что приведенные в публикациях цифры не соответствуют действительности, в частности относительно объемов финансирования.

«В частности, в публикации указывается о выделении компании 311 млрд грн, что абсолютно не соответствует действительности, поскольку доход от реализации ООО „ФАЙЕР ПОИНТ“ за 2025 год составлял 29 324 млн грн, что более чем в 10 раз меньше, чем озвучено в публикациях. Информация о наших финансовых показателях содержится в официальной отчетности общества. Учитывая это, имеются обоснованные основания полагать, что указанная информация могла быть смонтирована или искажена, а для подтверждения ее подлинности необходимо провести экспертное исследование», — говорится в обращении.

Компания призывает НАБУ уточнить, являются ли обнародованные записи частью следственных материалов, и, в случае подтверждения, предоставить их для независимой экспертизы.

«С целью недопущения манипуляций и причинения вреда репутации компании просим опубликовать все имеющиеся упоминания о компании, о ее работниках или акционерах, которые содержатся в протоколах или других доказательствах, имеющихся в распоряжении Национального антикоррупционного бюро Украины. Прошу допросить в качестве свидетеля владельца ООО „ФАЙЕР ПОИНТ“ Штилермана Д.Л. в указанном уголовном производстве с целью предоставления полных развернутых ответов на все возможные вопросы», — добавляет Штилерман.

К слову, в ноябре 2025 года в интервью Наталье Мосейчук Штилерман отрицал информацию о бизнес-связи с Миндичем. По его словам, бизнесмен долгое время вел переговоры о покупке доли в Fire Point, однако в итоге ему отказали.

«Он (Миндич — ред.) пытался стать акционером. Мы вели переговоры, переговоры продолжались какое-то время. Но нет, он не является, он никогда не был акционером. Мы никогда никому, включая Миндича, не давали никаких денег», — заявлял конструктор.

Реакция Умерова на пленки о Fire Point

«Интерфакс-Украина» сообщило о реакции пресс-службы Умерова на «пленки Миндича». Там подчеркнули, что проверку «подлинности, полноты и релевантности любых записей или фрагментов должны устанавливать правоохранительные органы, а использование других источников может привести к указанию непроверенной или неточной информации».

Также у секретаря СНБО подтвердили, что во время пребывания на посту министра обороны он поддерживал рабочие контакты с представителями бизнеса и международными партнерами по вопросам обеспечения ВСУ вооружением.

«Бизнес регулярно поднимает вопросы оплат, контрактов, масштабирования производства и потребностей в быстром финансировании», — отмечается в заявлении пресс-службы Умерова.

Отдельно там обратили внимание на деятельность Fire Point, отметив, что компания занимается производством беспилотников, которые «продемонстрировали свою эффективность на фронте, в частности во время дальнобойных операций вглубь России».

Антикоррупционный совет призвал «частично национализировать» Fire Point

На фоне сообщений о возможных связях компании Fire Point с Миндичем Общественный антикоррупционный совет при Министерстве обороны выступил с призывом «частично национализировать» это предприятие.

В ОАС отмечают, что имеющаяся информация может свидетельствовать о том, что Миндич или входит в число бенефициаров компании, или является ее фактическим ключевым владельцем.

«Когда этот факт подтвердится юридически (например, решением суда), компания Fire Point полностью потеряет возможность поставлять свою продукцию в Силы обороны Украины из-за того, что Тимур Миндич находится в санкционных списках. Уже сейчас понятно, что компания Fire Point предоставила заведомо ложные данные о бенефициарах. И, как следствие, должна получить штраф и получить статус рисковой для поставщиков», — говорится в заявлении.

Антикоррупционный совет отметил необходимость выбрать «наименее вредную стратегию для Сил обороны Украины».

В частности, среди предложений — отстранение Умерова от должности и привлечение его к ответственности за возможное разглашение государственной тайны и злоупотребление служебным положением.

Также, по мнению ОАС, Минбороны и Генеральный штаб ВСУ должны провести аудит контрактов и формирования цен в Fire Point.

Отдельно в заявлении отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский должен инициировать процесс частичной национализации компании. В ГАР объяснили, что это «позволит, при выполнении некоторых условий, продолжить бесперебойные поставки продукции на фронт без обогащения лиц, причастных к коррупционным злоупотреблениям».

