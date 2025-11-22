Тимур Миндич и Александр Цукерман / © Радіо Свобода

Министерство внутренних дел объявило в розыск двух фигурантов уголовных производств — Тимура Миндича и Александра Цукермана.

Об этом стало известно из копии официальной базы МВД Украины, обнародованной на сайте министерства.

Сведения о них размещены в категории — «Лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования». Датой их исчезновения указано 20 ноября 2025 года.

По данным с сайта МВД, Тимур Миндич (1979 г.р.) разыскивается по запросу Центрального управления Национального антикоррупционного бюро Украины. Ему инкриминируют правонарушения по статьям 209 ч.3, 255 ч.1 и 344 ч.1 Уголовного кодекса.

В том же разделе МВД обнародована информация об Александре Цукермане (1964 г.р.), который также находится в розыске по подозрению в совершении правонарушений по статьям 255 ч.1 и 209 ч.3 УКУ.

Дело о коррупции в энергетике

Напоминаем, 10 ноября работники НАБУ провели обыски у бизнесмена Тимура Миндича, бывшего министра энергетики и экс-министра юстиции Германа Галущенко и в компании Энергоатом. Впоследствии стало известно, Миндич покинул Украину за несколько часов до этого.

Впоследствии пограничники заверили, что Миндича выпустили за границу на законном основании — у него есть трое несовершеннолетних детей.

В тот же день НАБУ и САП заявили о разоблачении крупной коррупционной схемы в энергетической сфере во время спецоперации «Мидас».

Впоследствии стало известно, что НАБУ сообщило Миндичу о подозрении. На обнародованных правоохранителями аудиозаписях участников схемы он фигурирует под псевдонимом «Карлсон». Подозрения также объявили другим фигурантам дела.

По данным следствия, Миндич использовал личные контакты с высокопоставленными чиновниками для получения выгоды, а его организация легализовала средства через сложные схемы, включая криптоактивы.

13 ноября президент Владимир Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.

Директор НАБУ Кривонос сообщил, что детективы готовят запуск процедуры экстрадиции Миндича. Для старта процесса необходимо решение ВАКС относительно меры пресечения. Он отметил, что экстрадиция бизнесмена из Израиля, несмотря на его гражданство, «не является абсолютно невозможной».