Миндича могут лишить гражданства: юристы изучают детали дела

Фигуранта громкого дела по коррупции в «Энергоатоме», бизнесмена Тимура Миндича, могут лишить украинского гражданства. Этот вопрос уже рассматривается юристами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственный информированный источник.

Источник отметил, что сейчас ведется юридическая оценка того, может ли лишение Миндича гражданства Украины повредить процессуальным действиям в отношении его лица, следствию по делу в целом, судебным процессам и т.д.

Президент Украины Владимир Зеленский тоже ожидает. Он примет решение о прекращении гражданства Миндича по результатам выводов юристов.

«Чтобы никто не сомневался, что лишение гражданства обезопасит от суда», — отметил источник.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что бизнесмен, совладелец «Студии „Квартал-95“ Тимур Миндич выехал из Украины в направлении Польши и за четыре часа до обысков в его квартирах в доме по ул. Грушевского в Киеве.

Напомним, 10 ноября НАБУ сообщило о раскрытии вместе с САП масштабной коррупционной схемы в «Энергоатоме», разоблаченной во время операции «Мидас». По данным детективов, руководителем преступной организации был фигурант на псевдо «Карлсон» (по данным нардепа Ярослава Железняка, речь идет о Миндиче). Он координировал влияние на должностных лиц.

В тот же день у Миндича прошли обыски, хотя сам он уже бежал за границу.

Госпогранслужба Украины провела проверку и заявила, что Миндич законно пересек границу, имея все необходимые документы для выезда в условиях военного положения. В тот момент не действовали никакие ограничения или запреты на его выезд.

Спикер ГНСУ Андрей Демченко сообщил, что основанием для выезда Миндича за границу стало наличие у него троих несовершеннолетних детей.

Премьер-министр Юлия Свириденко 12 ноября сообщила, что Кабмин внес на рассмотрение СНБО предложения по применению персональных санкций в отношении Миндича и Цукермана.