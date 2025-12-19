Подозреваемый в государственной измене Тимур Миндич

В отношении бизнесмена Тимура Миндича, который является одним из главных фигурантов громкого разоблачения НАБУ о коррупции в энергетике, Служба безопасности Украины начала досудебное расследование по подозрению в государственной измене.

Об этом сообщили в СБУ в ответе на запрос народнодного депутата Алексея Гончаренко.

В украинской спецслужбе уточнили, что расследование ведется как в отношении упомянутого в запросе Тимура Миндича, так и в отношении связанных с ним лиц.

«Исследуются факты возможной деятельности в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной и экономической безопасности в интересах государства-агрессора», — сообщили в СБУ.

В ответе нардепу Гончаренко также говорится, что спецслужба обратилась в НАБУ с запросом о возможности «привлечения следственных и оперативных подразделений СБУ для расследования возможных фактов пособничества государству-агрессору, совершенных участниками разоблаченной преступной организации».

© Telegram/Алексей Гончаренко

Ранее руководитель детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Александр Абакумов сообщил, что по делу Миндича определенные материалы, которые могут свидетельствовать о потенциальных правонарушениях с элементами государственной измены, прорабатываются совместно с уполномоченными правоохранительными органами.

Напомним, фигуранту коррупционного дела в энергетике бизнесмену Тимуру Миндичу заочно избрали меру пресечения — содержание под стражей. Бизнесмен покинул территорию Украины за несколько часов до обысков НАБУ.

Государственная пограничная служба заявила, что выезд был законным — у бизнесмена есть трое несовершеннолетних детей.

Детективы НАБУ работают над тем, чтобы запустить механизмы экстрадиции подозреваемого Тимура Миндича из Израиля, где он теперь находится.