Миндичу и Чернышеву объявили подозрение вслед за Ермаком по делу о "Династии": что известно

НАБУ / © НАБУ

Реклама

НАБУ и САП объявили подозрения еще шестерым участникам организованной группы, разоблаченной на отмывании больших сумм денег. В частности, среди подозреваемых — бывший вице-премьер и бизнесмен (фигурант дела «Мидас» в 2025 году). По данным источников СМИ, речь идет об Алексее Чернышеве и Тимуре Миндиче.

Об этом сообщает НАБУ.

Речь идет об отмывании средств через строительство элитного коттеджного городка «Династия» под Киевом. На участке около 8 гектаров построили четыре частных имения с хозяйственными зданиями и отдельную спа-зону совместного пользования. Часть средств провели через подконтрольную бизнесмену «прачечную» — около 9 млн долларов США.

Реклама

Новые детали от правоохранителей

Как детализировали в САП, по версии следствия, в 2020 году тогдашний министр развития громад и территорий решил построить частный коттеджный городок со спа-комплексом в Козине под Киевом. К проекту он привлек влиятельных людей — тогдашнего руководителя Офиса президента и бизнесмена.

Строительство оформляли через жилищно-строительный кооператив, который контролировал бывший вице-премьер. Деньги поступали из трех основных источников:

через подставные компании с признаками фиктивности;

наличными с подконтрольной бизнесмену «прачечной», которая отмывала средства, в том числе по коррупционным схемам в «Энергоатоме»;

из других наличных взносов бизнесмена, происхождение которых не было установлено.

Всего в 2021-2025 годах, по версии следствия, отмыли более 460 млн грн.

Среди подозреваемых — бывший руководитель Офиса президента, экс-вице-премьер (которого считают организатором), бизнесмен-соорганизатор по делу «Мидас» и несколько связанных лиц.

Реклама

Ранее НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса президента Андрею Ермаку по делу о легализации около 460 млн грн из-за элитного строительства под Киевом. По версии следствия, в 2021-2025 годах деньги отмывали через проект частных резиденций в Козине. Финансирование шло через фиктивные компании, наличные из коррупционных схем и подконтрольные структуры. Следствие считает, что к схеме были привлечены несколько влиятельных лиц, а сам проект маскировали под жилищный кооператив. Ермак фигурирует как один из участников дела. Ему инкриминируют легализацию доходов, полученных преступным путем (ст. 209 УКУ). Расследование продолжается.

Напомним, вечером 11 мая правоохранители наведались к экс-руководителю ОПУ Андрею Ермаку. У него провели обыски. По данным «Схем», в машину Андрея Ермака села прокурор САП Валентина Гребенюк и пробыла там около 10 минут.

Новости партнеров