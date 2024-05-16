Минэкономики отменяет скандальный приказ о бронировании работников "Глово" и ряда компаний: детали

Первая вице-премьер-министр Украины — министерша экономики Украины Юлия Свириденко отменяет приказ о бронировании работников компаний "Гловоапп Украина", "Фавбет Тек", "Виза Украина" и других.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

“Учитывая общественный резонанс, я отменяю приказ о бронировании и будем разбираться в ситуации и анализировать решения по каждой компании отдельно. Эта ситуация стала дополнительным аргументом, чтобы ускорить работу над обновлением постановления Кабмина №76, чтобы оно отвечало требованиям времени и потребностям бизнеса», — заявила она.

Свириденко отмечала, что компании обратились с просьбой о бронировании в профильное Министерство цифровой трансформации.

"Министерство цифровой трансформации сочло их критически важным на основании трех из семи критериев: отсутствие задолженности по ЕСВ, уровень зарплаты и то, что они являются резидентами Действие. Сити", — продолжила министерка.

После этого Минцифры отправило списки военнообязанных в Генштаб для проверки. На основе решения Генштаба списки прорабатываются Министерством экономики. В случае отсутствия правовых оснований для отказа принимается решение о бронировании работников.

«Мы понимаем, что бронирование специалистов — законное право бизнеса и возможность для страны в столь тяжелое время поддерживать нашу экономику налогами и сборами. Но этот вопрос также не должен раскалывать общество, особенно в столь тяжелое время. Проведем обновление постановления, чтобы найти оптимальное решение, которое будет отвечать запросу военных, но в то же время позволит работать экономике”, — подытожила она.

Напомним, Министерство экономики забронировало военнообязанных работников компаний Glovo, Visa, Favbet Tech на период мобилизации.

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