Минэнерго анонсировало вынужденное повышение тарифов на свет

В Минэнерго предупреждают, что следующий отопительный сезон может быть сложнее предыдущего.

Минэнерго заявило, что перед отопительным сезоном 2023-2024 будет вынужденное повышение тарифов на электроэнергию. Сколько придется платить украинцам за киловатт — пока неизвестно.

Об этом рассказал замминистра энергетики Фарид Сафаров.

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По его словам, сейчас правительство и специалисты НКРЭКУ прорабатывают вопрос, насколько нужно увеличивать цены.

"Любые изменения тарифов в пики роста — это тяжелые и вынужденные решения. Но все равно придется такое решение принять, поскольку иначе энергетика не сможет не то, что восстановиться, но и подготовиться к следующей зиме, которая может быть намного сложнее предыдущей", — объяснил он.

Сафоров добавил, что для подготовки к следующему отопительному сезону необходимо минимум 3,4 миллиарда долларов, из них 1,2 млрд – для закупки определенного типа ресурсов.

"Остальные суммы — это то, что необходимо, чтобы восстановить, во-первых, линии систем передачи — это линии "Укрэнерго", линии систем распределения электроэнергии, это в основном облэнерго, и для восстановления генерационных мощностей. Это мы говорим о тепловой генерации, о зеленой генерации и гидроаккумулирующих и гидростанциях. Это примерно 2,1 млрд долларов", — подчеркнул чиновник.

Напомним, в НКРЭКУ рассказали, что решение о новых тарифах на электроэнергию для населения пока не принималось, однако повышение цен неизбежно.

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