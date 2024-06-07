Минэнерго готовится к сложной ситуации зимой: заявление Галущенко

Ситуация в энергосистеме Украины после масштабных российских атак на энергетическую инфраструктуру значительно хуже, чем в 2022-2023 годах.

Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко во время заседания Совета управляющих МАГАТЭ в Вене, сообщает пресс-служба Минэнерго.

По словам министра, наибольшие разрушения получили объекты тепловой и гидрогенерации, также значительно повреждены объекты системы передачи.

"Общие потери системы — до 9 ГВт мощности. Ситуация пока значительно хуже, чем в 2022-2023 годах. Применяются ограничения для потребителей. Мы готовимся к достаточно сложной ситуации зимой", — отметил Галущенко.

Глава Минэнерго заявил, что в настоящее время российские атаки сосредоточены на маневровых мощностях, но "цель врага — полный блэкаут".

"Мы готовимся к тому, чтобы зимой работали все 9 энергоблоков АЭС, это наш способ выжить. Поэтому важна задача — защитить атомную энергетику, избежать блэкаута атомных электростанций и обеспечить ядерную и радиационную безопасность в Украине, от которой зависит и глобальная ядерная безопасность", — добавил министр.

Ранее ТСН.ua рассказывал об энергетическом армагедоне: дом будет "жить" всего 36 часов — как пережить блэкаут зимой.

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