Минэнерго объявило конкурс по отбору независимых членов наблюдательного совета "Укрэнерго"

Учитывая истекший срок полномочий членов наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" в конце 2024 — начале 2025 года, Министерство энергетики объявило конкурсный отбор кандидатов на занятие трех должностей независимых членов наблюдательного совета государственной компании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минэнерго.

"Министерство убеждено, что процесс отбора членов Наблюдательного совета должен проходить в соответствии с действующим законодательством Украины, уставом Компании и Руководящими принципами корпоративного управления ОЭСР", — говорится в сообщении министерства.

"Укрэнерго" поручено привлечь профессионального консультанта по отбору персонала в соответствии с постановлением Кабинета Министров.

Одновременно с проведением конкурсного отбора независимых членов наблюдательного совета Минэнерго будет производить определение и избрание кандидатур представителей государства в наблюдательном совете компании.

Первой и основной задачей вновь независимого наблюдательного совета станет проведение прозрачного конкурсного отбора кандидатов на должность председателя правления НЭК "Укрэнерго". Следовательно, наблюдательный совет примет решение относительно критериев отбора кандидатов на должность председателя правления и утверждения Порядка проведения его конкурсного отбора, — говорится в заявлении министерства.

Согласно положению статьи 112 закона Украины "Об управлении объектами государственной собственности" действующий наблюдательный совет НЭК "Укрэнерго" в составе 4 человек остается правомочным.

Министерство ожидает, что действующие наблюдательный совет и правление продолжат выполнение своих функций в лучших интересах "Укрэнерго".