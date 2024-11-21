Минэнерго предупредило об угрозе на оккупированной ЗАЭС: что произошло

Запорожская атомная электростанция во временно оккупированном Энергодаре вторично через неделю оказалась на грани блекаута из-за российского обстрела.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.

В ведомстве подчеркивают, что в результате российских обстрелов обесточена одна из двух линий питания ЗАЭС. В настоящее время станция соединена с украинской энергосистемой только одной линией электропередачи.

"В случае отключения последней линии на Запорожской станции состоится очередной полный блекаут. Это тяжелое нарушение условий безопасной эксплуатации и чревато развитием аварии", — заявляют в Минэнерго.

Министр энергетики Герман Галущенко настаивает на безотлагательном полном исполнении резолюции о возвращении оккупированной станции под контроль Украины.

Энергетики приступят к возобновлению полноценного питания станции, которые только это позволит ситуация безопасности.

Напомним, ранее сообщалось, что на Запорожской АЭС произошла утечка воды. На станции проводили ремонт одного из шести реакторов после того, как была обнаружена небольшая утечка воды из импульсной линии.

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