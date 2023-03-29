Минэнерго призывает Запад усилить санкции против российской ядерной отрасли

РФ не должна получать и использовать нефтепродукты для финансирования армии, заявил Герман Галущенко.

В Министерстве энергетики Украины призвали Запад усилить санкции против России. В частности, в ведомстве стремятся к расширению санкций и на ядерную отрасль страны-агрессорки.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко в комментарии Bloomberg.

"Мы понимаем трудности, которые сопровождают этот процесс, но нам нужно начать его прямо сейчас", — подчеркнул он.

РФ не должна получать нефтепродукты и использовать их для финансирования армии-агрессорки, ведущей захватническую войну против Украины, подчеркнул Галущенко.

Напомним, 24 марта кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия разместит в Беларуси тактическое ядерное оружие. Однако, по мнению военного эксперта Александра Коваленко, российское ядерное оружие может оказаться не только в Беларуси.

Во вторник, 28 марта, Соединенные Штаты сообщили о прекращении обмена с Россией данными о своих стратегических ядерных силах.