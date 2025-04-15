Минэнерго прокомментировало заявление Болгарии относительно ядерных реакторов для Украины

Реакторы для Хмельницкой АЭС

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Министерство энергетики Украины не получало официальной позиции правительства Болгарии относительно продажи атомных реакторов для Хмельницкой АЭС, поэтому любые другие комментарии преждевременны.

Об этом «Суспільному» сказали в пресс-службе Минэнерго.

В министерстве отметили, что Украина заинтересована в приобретении оборудования для достройки двух энергоблоков Хмельницкой АЭС согласно решению ВР.

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Там убеждены, что такое соглашение взаимовыгодно для обеих стран.

Что известно о заявлениях Болгарии

Ранее вице-премьер Болгарии Атанас Зафиров сказал, что его страна не будет продавать Украине ядерные реакторы для Хмельницкой атомной электростанции (ХАЭС), которые изначально были предназначены для строительства АЭС «Белене», о чем говорилось в Forbes и BTA.

По словам Зафирова, правительство Болгарии поддержало это решение. Вице-премьер подчеркнул, что Болгарии необходимо развивать собственную атомную энергетику, особенно учитывая рост цен на электроэнергию в мире.

«Это стратегически важное решение для энергетической независимости Болгарии», — заявил он.

Что известно о реакторах

С 2023 года Болгария и Украина вели переговоры о продаже двух ядерных реакторов. Их должны были использовать для строительства энергоблоков №3 и №4 на Хмельницкой АЭС.

В феврале 2025 года Верховная Рада поддержала закупку оборудования в Болгарии для Хмельницкой АЭС, а в марте соответствующий закон подписал Владимир Зеленский. Стоимость сделки оценивалась в 600 млн евро.

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