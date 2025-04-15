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Минэнерго прокомментировало заявление Болгарии относительно ядерных реакторов для Украины
В Минэнерго отметили, что Украина заинтересована в приобретении оборудования для строительства двух энергоблоков Хмельницкой АЭС.
Министерство энергетики Украины не получало официальной позиции правительства Болгарии относительно продажи атомных реакторов для Хмельницкой АЭС, поэтому любые другие комментарии преждевременны.
Об этом «Суспільному» сказали в пресс-службе Минэнерго.
В министерстве отметили, что Украина заинтересована в приобретении оборудования для достройки двух энергоблоков Хмельницкой АЭС согласно решению ВР.
Там убеждены, что такое соглашение взаимовыгодно для обеих стран.
Что известно о заявлениях Болгарии
Ранее вице-премьер Болгарии Атанас Зафиров сказал, что его страна не будет продавать Украине ядерные реакторы для Хмельницкой атомной электростанции (ХАЭС), которые изначально были предназначены для строительства АЭС «Белене», о чем говорилось в Forbes и BTA.
По словам Зафирова, правительство Болгарии поддержало это решение. Вице-премьер подчеркнул, что Болгарии необходимо развивать собственную атомную энергетику, особенно учитывая рост цен на электроэнергию в мире.
«Это стратегически важное решение для энергетической независимости Болгарии», — заявил он.
Что известно о реакторах
С 2023 года Болгария и Украина вели переговоры о продаже двух ядерных реакторов. Их должны были использовать для строительства энергоблоков №3 и №4 на Хмельницкой АЭС.
В феврале 2025 года Верховная Рада поддержала закупку оборудования в Болгарии для Хмельницкой АЭС, а в марте соответствующий закон подписал Владимир Зеленский. Стоимость сделки оценивалась в 600 млн евро.
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