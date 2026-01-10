В Минэнерго рассказали, какая сейчас ситуация со светом в Киеве и Киевской области

Свет / © iStock

После массированного обстрела РФ 9 января в Киеве и Киевской области удалось стабилизировать ситуацию с электроснабжением, несмотря на это, на некоторых левобережных районах области еще продолжаются экстренные отключения.

Об этом сообщают в Министерстве энергетики Украины в Telegram.

На левобережных районах Киевской области, в частности в Бориспольском и Броварском, продолжают действовать экстренные отключения электроэнергии. Остальные районы постепенно возвращаются к привычным графикам отключений, отметили в ведомстве.

Министерство энергетики выразило благодарность энергетикам, которые работают в сложных условиях, восстанавливая электроснабжение и тепло в домах украинцев. Также благодарят потребителей за терпение и понимание.

В ведомстве призывают граждан сохранять спокойствие, соблюдать правила пользования электроприборами и следить за официальными сообщениями о восстановлении света.

Напомним, ранее мы писали о том, что 10 января энергетикам удалось вернуть электроснабжение для 588 тысяч семей Киева.