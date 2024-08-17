Минфин может обязать сервисы такси, аренды жилья и маркетплейсы отчитываться о доходах пользователей

Речь идет о подготовительных мерах по присоединению Украины к международному автоматическому обмену информацией о доходах, полученных через цифровые платформы.

В Украине намерены ввести отчетность о доходах, полученных физическими и юридическими лицами, использующими цифровые платформы для продажи своих товаров или услуг. Планируется обязать онлайн-сервисы, предлагающие услуги такси, аренды недвижимости, маркетплейсы и приложения для продажи товаров и услуг, предоставлять данные о доходах пользователей.

Об этом пишет "Судебно-юридическая газета" со ссылкой на Министерство финансов.

"Обеспечение прозрачной и справедливой налоговой среды является одним из приоритетов Министерства финансов Украины в налоговой сфере. Введение отчетности операторов цифровых платформ будет способствовать гармонизации национального налогового законодательства с правом ЕС и повышению налоговой культуры налогоплательщиков", — отметила замминистра Светлана Воробей.

Минфин совместно с программой ЕС по поддержке управления государственными финансами в Украине осуществляет подготовительные меры по присоединению Украины к международному автоматическому обмену информацией о доходах, полученных через цифровые платформы.

"В дальнейшем ГНС будет направлять отчеты о доходах подотчетных продавцов-нерезидентов компетентным органам юрисдикций-партнеров, являющихся сторонами Многостороннего соглашения компетентных органов об автоматическом обмене информацией о доходах, полученных через цифровые платформы (Многостороннее соглашение DPI)", – говорится в издании.

Ранее стало известно, что в ближайшее время в бюджет Украины поступит около 3,9 млрд долларов США. Это первый транш прямой бюджетной поддержки от Соединенных Штатов в 2024 году.

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