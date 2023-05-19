Минфин не согласовал инициированную Кабмином передачу активов "Укрнефтебурения" в управление "Укрнафты"

Министерство финансов Украины выразило сомнения в целесообразности проекта распоряжения Кабинета министров Украины относительно передачи арестованных активов предприятий, разрабатывавших Сахалинское месторождение (ЧАО "ПК "Укрнефтебурение", ООО "Сириус-1", ООО "Сахалинское и ООО "Ист Юроуп Петролеум") в управление ПАО "Укрнафта".

Как отмечается в заключении министерства, располагающего УНИАН, текущая ситуация, в которой оказалась компания "Укрнафта", может поставить под угрозу надлежащее обеспечение поступлений в бюджет от управления активами "Укрнефтебурения".

"С целью обеспечения поступлений в государственный бюджет от управления активами ЧАО "ПК "Укрнефтебурение" и предотвращения потерь государства в результате судебных исков считаем целесообразным рассмотреть вопрос определения управителем государственного органа или полностью подконтрольного государству государственного предприятия, которое гарантированно обеспечит перечисление платы в государственный бюджет", – отмечается в заключении Минфина.

В министерстве отмечают, что в ноябре прошлого года государство в лице Министерства обороны Украины приобрело право собственности на акции ПАО "Укрнафта" всех акционеров, кроме акций, принадлежащих НАК "Нафтогаз Украины". Однако, если после отмены правового режима военного или чрезвычайного положения имущество, которое было принудительно отчуждено, сохранилось, а бывший владелец или уполномоченное им лицо настаивает на его возвращении, такой возврат осуществляется в судебном порядке. То есть изъятие корпоративных прав ПАО "Укрнафта" может носить временный характер, что ставит под угрозу уплату этими предприятиями должной платы за управление в государственный бюджет.

"Кроме этого, на сегодняшний день вопреки требованиям статьи 75 Хозяйственного кодекса Украины не утвержден финансовый план ПАО "Укрнафта" на 2023 год и в показателях проекта финансового плана, который предоставлялся на согласование в центральные органы исполнительной власти, не была предусмотрена деятельность по управлению активами, которые наложены арест", — добавляют в ведомстве.

Более того, в министерстве подчеркивают, что на сегодняшний день до сих пор не завершен государственный финансовый аудит деятельности ПАО "Укрнафта" за период с 2017 по 2022 годы, а также отсутствует разрешение от Антимонопольного комитета на концентрацию активов.

"Нарушение процедуры определения управляющего Кабинетом Министров Украины может привести к судебным искам в Кабинет Министров Украины о возмещении ущерба за счет средств государственного бюджета", — заключают в Минфине.

Как сообщала ExPro Consulting, Антимонопольный комитет Украины также не поддержал соответствующий проект распоряжения Кабмина о передаче активов "Укрнефтебурения" в управление "Укрнафты", учитывая отсутствие разрешения АМКУ на осуществление концентрации и отсутствие соответствующего обращения от ПАО "Укрнафта".

Ранее, как сообщал Telegraf, политический эксперт Михаил Шнайдер подверг критике финансовый план "Укрнафты", презентованный новым руководством компании. Так, вместо снижения расходов на административные цели "Укрнафта" предлагает увеличить их на 507 млн грн – до 2,5 млрд грн. Возможным объяснением тому является тот факт, что управление — это в том числе и зарплаты руководства. Остальные 2,5 млрд грн предлагается потратить на АЗС, что также является завышенным показателем.

Справка: В апреле 2023 года по решению Печерского районного суда акции одной из крупнейших газодобывающих компаний Украины – "Укрнефтебурение" были переданы в управление АРМА. Соответствующее решение было принято в рамках расследования уголовного производства по разработке Сахалинского месторождения газа в Харьковской области.

Акционеры "Укрнефтебурения" считают это решение неправомерным и незаконным и настаивают на его пересмотре.

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