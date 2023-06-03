Мини, макси, пышная, карандаш: как подобрать длину и фасон юбки по фигуре

Благодаря идеально подобранной юбке можно скрыть недостатки своей фигуры и подчеркнуть ее преимущества. Главное – знать несколько важных секретов, как подобрать длину и фасон юбки.

Как подобрать длину юбки и ее фасон: простая и понятная инструкция

Длина мини

Разделение такой юбки заканчивается гораздо выше колен, открывая большую часть ног.

Кому рекомендовано носить мини юбки: такой фасон плотно сидит по фигуре, поэтому может выдавать любые недостатки в районе бедер. Мини юбку стилисты рекомендуют носить стройным, высоким, пропорционально сложенным девушкам. При высоком росте фигура может выглядеть непропорциональной, а вот при средней или низкой юбке будет выглядеть выигрышно. Обтягивающая мини юбка лучше всего будет смотреться на фигуре "песочные часы". А вот объемные варианты стилисты советуют носить дамам с прямоугольным типом фигуры.

Как носить: мини юбку лучше совмещать с закрытым верхом. 2023 модным вариантом будет свободный свитер. Летом с таким фасоном хорошо смотрится простая футболка. В комплект к мини юбке выбирайте туфли-лодочки или аккуратную обувь на низком каблуке. Высокая платформа или каблуки сделают образ пошлым.

Юбка-карандаш до середины бедер

Отличается прямым слегка суженным к низу силуэтом, плотно облегающим фигуру.

Кому подходит: эта длина юбки подходит тем, кто хочет отвлечь внимание от некоторых недостатков ног, ведь она открывает верхнюю их часть. Если лодыжки не слишком изящны, она может помочь скрыть это. Юбки-карандаши рекомендуется носить женщинам с прямоугольной фигурой, которой не хватает изгибов. Также такой фасон подходит девушкам с типами фигуры "груша" и "яблоко".

Как носить: к такому фасону подойдет практически любая обувь: от челноков до сапог. Если выбираете сапоги, лучше остановиться на высоких, чтобы они не отрезали ноги в визуально самом широком месте. Так можно выглядеть стройнее и выше.

Юбка-карандаш до колена

Это классическая длина карандашной юбки, хотя сейчас можно найти немало различных вариантов, которые открывают колени или достигают середины голени.

Кому рекомендовано носить классическую юбку-карандаш до колена: такой фасон визуально удлиняет фигуру, ведь создает вертикаль. Главное – подобрать идеальную посадку, чтобы не появилась мешковатость или складки спереди. Если вы не уверены в форме своих колен, следует выбирать прикрывающий их вариант.

Как носить: юбки-карандаши с завышенной талией визуально удлиняют ноги. Носить такие фасоны можно с любой обувью, создавая разные образы.

Юбка-трапеция (А-силуэт)

Кому подходит юбка-трапеция? / Фото: Pexels

Основная особенность такого фасона состоит в том, что такая юбка имеет узкую талию и расширяется вниз, создавая форму трапеции.

Кому подходит: А-силуэт подходит практически любому типу фигуры. Особо такую юбку рекомендуют носить тем, у кого широкие плечи и узкие бедра, ведь фасон поможет визуально сбалансировать пропорции. Если бедра широкие, юбка-трапеция зрительно сделает фигуру более стройной. Длину нужно выбирать в зависимости от формы ног. Если рост невысокий, лучше остановиться на длине до колена.

Как носить: такая юбка расширяется вниз, создавая дополнительный объем, поэтому, чтобы образ выглядел гармонично, лучше добавить верхнюю часть по фигуре и соединить это все с обувью на высоком каблуке.

Пышная юбка до колена

Благодаря такому фасону можно создать кокетливый и романтичный образ.

Кому стилисты рекомендуют носить пышные юбки: подходят девушкам высокого роста и фигуре типа прямоугольник и перевернутый треугольник. При низком росте такой фасон может несколько приземлить фигуру, делая ее тяжеловатой.

Как носить: важно запомнить одно правило: чем пышнее юбку вы одеваете, тем лаконичнее должен быть верх. Не отягощайте образ большими деталями и массивными украшениями.

Юбки к середине икры

Отличается такой фасон тем, что оканчивается на наиболее широком месте ноги. Также юбки к середине икры достаточно объемны.

Кому подходит: очень важно обращать внимание на икры. Такой фасон стилисты не рекомендуют носить, если они спортивные, полные или слишком худые. При невысоком росте длина также противопоказана, потому что делает фигуру объемной.

Как носить: идеально сочетать юбку до середины икры с высоким каблуком, но не стоит одевать сапоги, потому что они визуально "подрезают" ноги и делают рост короче.

Прямая юбка макси

Длина такой юбки достигает лодыжки, при этом виднеются только ступни. Такой фасон считается оптимальным, ведь не укорачивает ноги. Часто макси юбки имеют разрезы сзади или по боковому шву.

Кому рекомендовано носить: макси фасон прекрасно маскирует любые недостатки в районе ног. Если модель еще и прямая, то создается визуальная вертикаль, которая дополнительно извлекает фигуру, делает ее более стройной. Однако не стоит носить такой фасон при низком росте – он может укоротить его еще больше.

Как носить: рекомендуется дополнять юбку высоким каблуком при среднем росте, верх может быть как облегающим, так и объемным.

Пышная юбка макси

Очень эффектный вариант, который чаще всего носят летом и осенью.

Кому подходит: фасон делает фигуру несколько массивной, поэтому если есть лишний вес в районе талии или бедер, лучше избегать его. Подходит обладательницам высокого роста.

Как носить: к пышному макси юбки лучше одевать обувь на танкетке или невысоких каблуках. Верх рекомендуется подбирать по фигуре. Топ должен быть лаконичным и простым, ведь широкая юбка уже привлекает к себе внимание.

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