"Минимум неделю зимой не будет и пахнуть": народный синоптик прогнозирует потепление в Украине

Со среды, 23 ноября, осадки прекратятся, а температура станет преимущественно комфортной.

Как сообщил народный синоптик Станислав Щедрин, еще как минимум неделю зимой не будет и пахнуть.

По его прогнозу, в большинстве областей погода на следующей неделе будет облачной с прояснениями.

"Осадков станет меньше, а со среды их и вовсе не станет, также и температура будет преимущественно комфортно, по всей стране столбики термометров будут колебаться в пределах от -2+4 по ночам и до +4+8 в дневной период, поэтому как минимум на неделю зимой не будет и пахнуть", — отметил синоптик.

О паузе в осадках с 23 ноября сообщила также и синоптик Наталья Диденко. В то же время в Укргидрометцентре отметили, что 23-25 ноября в Украине будет преимущественно сухо, а на выходных, 26-27 ноября, в некоторые регионы снова придут осадки. По прогнозам синоптиков, в южных, центральных и северных областях ожидаются дожди, на остальной территории будет сухо.

Напомним, ранее народный синоптик Стас Щедрин рассказал, какой в Украине будет зима и какие зимние месяцы принесут больше всего холода и морозов. Другой народный синоптик Владимир Деркач сообщал, что первый месяц зимы будет переменчивым — похолодание будет чередоваться с оттепелями.

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