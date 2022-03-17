Мининфраструктуры Украины призывает ЕС отказаться от торговли с россией – перекрыть порты и дороги

По состоянию на сегодняшний день страны Европейского Союза отказались от пассажиропотока из России, однако Министерство инфраструктуры Украины призывает ЕС принять решение и о прекращении торговли со страной-агрессором.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков в Facebook.

«Почти сразу после полномасштабного вторжения, ЕС, а также Великобритания, США, Канада и другие демократические страны закрыли свое воздушное пространство для российских авиакомпаний. Однако понятно, что одно дело – отказаться от пассажиропотока, и совсем другое – от торговли», – отметил он.

Поэтому Министерство инфраструктуры призывает зарубежных партнеров Украины принять два важных решения: закрыть все порты для российских и связанных с россией компаний, а также закрыть доступ к автомобильной сети для российских и белорусских перевозчиков.

«Мы знаем, что на уровне Еврокомиссии и большинства стран ЕС готовы к этим решениям. В частности, Польша, Литва, Латвия и Эстония могут заблокировать транзит грузовиков из беларуси и россии, однако есть ряд стран, которые не готовы к подобным шагам», – констатирует Кубраков.

В числе стран, пока не ограничивших торговлю с россией, он называет Германию, которая заинтересована в поставках российского угля и продуктов. Кубраков добавляет, что постоянно контактирует на этот счет с министром транспорта и цифровой инфраструктуры Германии Фолькером Виссингом, пытаясь убедить его не поддерживать страну-агрессора.

По словам министра инфраструктуры, антироссийская коалиция крепнет. Происходит это в том числе благодаря странам, которые по собственному опыту знают, «что такое советская оккупация и российский цивилизационный выбор», акцентирует чиновник.

«С каждым днем ​​все большее число стран выбирают путь не пассивной, а действенной поддержки Украины. Оружием, гуманитарной помощью, убежищем для беженцев. Мы услышали от представителей Польши, Чехии и Словении конкретные решения, которые ускорят победу нашей страны. Хочу поблагодарить за смелость Матеуша Моравецкого, Ярослава Качиньского, Петра Фиали и Янезу Янши», – отметил Кубраков.

Он также добавил, что благодаря странам, которые понимают роль и вклад Украины в защиту мира, «давление на оккупанта в Европе и мире как никогда высокое».

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