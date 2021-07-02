Мининфраструктуры во главе с Кубраковым упростило условия работы украинских моряков

В Украине планируют ввести норвежскую систему тестирования Crew Evaluation System (CES) 6.0.

Министерство инфраструктуры Украины во главе с Александром Кубраковым за последние две недели провело ряд изменений для того, чтобы облегчить условия работы украинских моряков и искоренить коррупцию в этой сфере.

О том, что удалось уже сделать и что еще планируется, Мининфраструктуры проинформировало на своей официальной странице в Facebook.

В МИУ напоминают, что 14 июня состоялось обсуждение проблем с представителями моряков. По состоянию на сегодня ведомство отчитывается о шести положительных сдвигов.

Так, с 24 июня моряки получили возможность видеть свои ошибки, допущенные при тестировании. В дальнейшем для более качественной подготовки к экзаменам Мининфраструктуры планирует разработать дополнительное учебное пособие.

Кроме этого, 1 июля была отменена обязательная периодическая аттестация моряков. За законопроект №3944, вносящий необходимые изменения в Кодекс торгового мореплавания Украины, в Верховной Раде проголосовало 330 депутатов. Отмена обязательной переаттестации была одним из главных требований моряков, так как ранее им для этого приходилось давать взятки от 5 до 8 тысяч долларов.

Также планируется внедрить в Украине норвежскую систему тестирования Crew Evaluation System (CES) 6.0. Уже 1 сентября должен стартовать экспериментальный проект по тестированию системы. Соответствующее постановление Кабмином уже принято.

Параллельно проходит смена руководства Государственной службы морского и речного транспорта Украины. В настоящее время продолжается конкурс на должность главы госслужбы. Прежний и.о. главы уже подал в отставку.

Также в Украине уже стартовал совместный проект Мининфраструктуры, Минцифры и TAPAS Project. Данный проект предусматривает создание на портале государственных услуг "Дія" прозрачного сервиса для моряков.

Все ІТ-продукты Морской администрации в перспективе планируется передать на баланс министерства.

Всего в Украине насчитывается около 150 000 моряков, многие из которых заняты в международных перевозках. Ежегодно они обеспечивают поступления в государственный бюджет в размере около 4 млрд долларов, однако до недавнего времени продолжению профессиональной деятельности моряков препятствовала высокая коррупция в отрасли.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку